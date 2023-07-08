Синоптики спрогнозували, де литиме в найближчі три доби та коли ж припиняться опади. Про це інформує 24 Канал.

Читайте також Спеки не буде: в яких областях України значно похолодає

Вже незабаром дощі припиняться

Жителям частини областей ще доведеться носити з собою парасольку. Також за можливості одягніть дощовик та гумові чоботи.

8 липня в Україні, крім західної частини, 9 липня у східних та південно-східних областях короткочасні дощі з грозами, місцями пориви вітру та шквали 15 – 20 метрів. На решті території без опадів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також Блискавка за блискавкою: Київ та область накрила потужна негода

Прогноз погоди на 9 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Синоптики додали, що 10 липня в Україні вже без опадів. До речі, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, дощів не буде ані в понеділок, ані в вівторок, ані навіть у середу. Спостерігатиметься тільки мінлива хмарність.

Зверніть увагу! Упродовж 8 – 10 липня вночі +14...+20 градусів, на Півдні та Сході до +24. Вдень +20...+28. У суботу на Південному Сході пригріє до 29 – 34 градусів тепла.

Радимо прочитати Росія може готувати підрив ЗАЕС: що потрібно знати про загрозу та як діяти у разі теракту

Орієнтовний прогноз на 12 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

У столиці спостерігали рідкісний феномен