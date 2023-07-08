Синоптики спрогнозировали, где будет лить в ближайшие трое суток и когда прекратятся осадки. Об этом информирует 24 Канал.
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Вскоре дожди прекратятся
Жителям части областей еще придется носить с собой зонт. Также по возможности наденьте дождевик и резиновые сапоги.
8 июля в Украине кроме западной части 9 июля в восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди с грозами, местами порывы ветра и шквалы 15 – 20 метров. На остальной территории без осадков,
– отметили в Укргидрометцентре.
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Прогноз погоды на 9 июля / Скриншот из Укргидрометцентра
Синоптики добавили, что 10 июля в Украине уже без осадков. Кстати, согласно ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, дождей не будет ни в понедельник, ни во вторник, ни даже в среду. Наблюдаться будет только переменная облачность.
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Ориентировочный прогноз на 12 июля / Скриншот из Укргидрометцентра
В столице наблюдали редкий феномен
- К вечеру 6 июля на правом берегу Киева местные жители могли наблюдать интересное явление. Над столицей перед заходом солнца и грозой в облаках на несколько минут появилась радуга. Она напоминала "радужное облако", являющийся редким горным феноменом и которое может ввести в заблуждение, отметили в обсерватории.
- Добавили, что такие облака состоят из водяных кристаллов одинакового размера. Они появляются, когда солнце занимает определенное положение на небе и при этом практически полностью прячется за плотными облаками.
- В результате сохранения оптических свойств солнечного света на облаках, они окрашиваются в разные цвета. Продолжается этот феномен, пока солнечный свет не исчезает с небосвода.