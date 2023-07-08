Синоптики спрогнозировали, где будет лить в ближайшие трое суток и когда прекратятся осадки. Об этом информирует 24 Канал.

Читайте также Жара не будет: в каких областях Украины значительно похолодает

Вскоре дожди прекратятся

Жителям части областей еще придется носить с собой зонт. Также по возможности наденьте дождевик и резиновые сапоги.

8 июля в Украине кроме западной части 9 июля в восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди с грозами, местами порывы ветра и шквалы 15 – 20 метров. На остальной территории без осадков,

– отметили в Укргидрометцентре.

Смотрите также Молния за молнией: Киев и область накрыла мощная непогода

Прогноз погоды на 9 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Синоптики добавили, что 10 июля в Украине уже без осадков. Кстати, согласно ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, дождей не будет ни в понедельник, ни во вторник, ни даже в среду. Наблюдаться будет только переменная облачность.

Обратите внимание! В течение 8 – 10 июля ночью +14…+20 градусов, на Юге и Востоке до +24. Днем +20...+28. В субботу на Юго-Востоке пригреет до 29 – 34 градусов тепла.

Советуем прочесть Россия может готовить подрыв ЗАЭС: что нужно знать об угрозе и как поступить в случае теракта

Ориентировочный прогноз на 12 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

В столице наблюдали редкий феномен