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24 Канал Новости Украины Комфортные +20 возвращаются, но не везде: прогноз погоды на 9 июня
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Комфортные +20 возвращаются, но не везде: прогноз погоды на 9 июня

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • На большей части Украины 9 июня будет сохраняться жара, но в западных областях температура снизится до комфортных +20 градусов.
  • Ожидаются кратковременные дожди и грозы ночью в западных и северных областях, днем в центральных, Одесской и Николаевской областях, ветер юго-западный с переходом на северо-западный.
  • Температурный диапазон по областям: Киев +24...+26, Ужгород +20...+22, Львов +19...+21, Одесса +27...+29, Николаев +32...+34, Харьков +33...+35, Донецк +34...+36.
Какой будет погода 9 июня
Какой будет погода 9 июня / фото Unsplash

В понедельник, 9 июня, на большей части Украины будет сохраняться неописуемая жара. Однако жителей западных областей порадуют комфортные +20.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики ожидают по Украине переменную облачность. Кратковременные дожди, грозы прогнозируются ночью в большинстве западных, северных и Винницкой областях, днем в Сумской, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных областях днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

В западных областях будет снижение температуры: ночью до +10...+15, днем до +17...+22, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью +15...+20, снижение дневной до +23...+28.

На остальной территории сохранится жаркая погода: ночью +18...+23, днем +29...+34, на юго-востоке страны местами сильная жара +35...+37.

Погода в областных центрах

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львов +19...+21;
  • Ивано-Франковск +19...+30;
  • Тернополь +19...+21;
  • Черновцы +19...+21;
  • Хмельницкий +19...+21;
  • Луцк +19...+21;
  • Ровно +19...+21;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +25...+27;
  • Одесса +27...+29;
  • Николаев +32...+34;
  • Херсон +33...+35;
  • Симферополь +31...+33...+33;
  • Кропивницкий +28...+30;
  • Черкассы +28...+30;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +27...+29;
  • Полтава +30...+32;
  • Днепр +33...+35;
  • Запорожье +33...+35;
  • Донецк +34...+36;
  • Луганск +34...+36;
  • Харьков +33...+35.

Прогноз погоды на 9 июня 2025 года / Фото Укргидрометцентра