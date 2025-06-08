Комфортные +20 возвращаются, но не везде: прогноз погоды на 9 июня

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики ожидают по Украине переменную облачность. Кратковременные дожди, грозы прогнозируются ночью в большинстве западных, северных и Винницкой областях, днем в Сумской, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, в западных областях днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

В западных областях будет снижение температуры: ночью до +10...+15, днем до +17...+22, в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью +15...+20, снижение дневной до +23...+28.

На остальной территории сохранится жаркая погода: ночью +18...+23, днем +29...+34, на юго-востоке страны местами сильная жара +35...+37.

Погода в областных центрах

Киев +24...+26;

Ужгород +20...+22;

Львов +19...+21;

Ивано-Франковск +19...+30;

Тернополь +19...+21;

Черновцы +19...+21;

Хмельницкий +19...+21;

Луцк +19...+21;

Ровно +19...+21;

Житомир +21...+23;

Винница +25...+27;

Одесса +27...+29;

Николаев +32...+34;

Херсон +33...+35;

Симферополь +31...+33...+33;

Кропивницкий +28...+30;

Черкассы +28...+30;

Чернигов +24...+26;

Сумы +27...+29;

Полтава +30...+32;

Днепр +33...+35;

Запорожье +33...+35;

Донецк +34...+36;

Луганск +34...+36;

Харьков +33...+35.