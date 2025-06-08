Комфортні +20 повертаються, але не всюди: прогноз погоди на 9 червня

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також Заморозки, дощі з грозами чи спека понад +30 градусів: інтерв'ю про погоду на літо в Україні
Якою буде погода в Україні
Синоптики очікують по Україні мінливу хмарність. Короткочасні дощі, грози прогнозуються вночі у більшості західних, північних і Вінницькій областях, вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях. На решті території без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, в західних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
В західних областях буде зниження температури: вночі до +10…+15, вдень до +17…+22, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі +15…+20, зниження денної до +23…+28.
На решті території утримається жарка погода: вночі +18…+23, вдень +29…+34, на південному сході країни місцями сильна спека +35…+37.
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+26;
- Ужгород +20...+22;
- Львів +19...+21;
- Івано-Франківськ +19...+30;
- Тернопіль +19...+21;
- Чернівці +19...+21;
- Хмельницький +19...+21;
- Луцьк +19...+21;
- Рівне +19...+21;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +25...+27;
- Одеса +27...+29;
- Миколаїв +32...+34;
- Херсон +33...+35;
- Сімферополь +31...+33;
- Кропивницький +28...+30;
- Черкаси +28...+30;
- Чернігів +24...+26;
- Суми +27...+29;
- Полтава +30...+32;
- Дніпро +33...+35;
- Запоріжжя +33...+35;
- Донецьк +34...+36;
- Луганськ +34...+36;
- Харків +33...+35.
Прогноз погоди на 9 червня 2025 року / Фото Укргідрометцентру