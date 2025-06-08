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24 Канал Новини України Комфортні +20 повертаються, але не всюди: прогноз погоди на 9 червня
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Комфортні +20 повертаються, але не всюди: прогноз погоди на 9 червня

Дмитро Усик
Основні тези
  • На більшій частині України 9 червня зберігатиметься спека, але в західних областях температура знизиться до комфортних +20 градусів.
  • Очікуються короткочасні дощі та грози вночі у західних і північних областях, вдень у центральних, Одеській та Миколаївській областях, вітер південно-західний з переходом на північно-західний.
  • Температурний діапазон по областях: Київ +24...+26, Ужгород +20...+22, Львів +19...+21, Одеса +27...+29, Миколаїв +32...+34, Харків +33...+35, Донецьк +34...+36.
Якою буде погода 9 червня
Якою буде погода 9 червня / фото Unsplash

У понеділок, 9 червня, на переважній частині України зберігатиметься невимовна спека. Проте жителів західних областей порадують комфортні +20.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики очікують по Україні мінливу хмарність. Короткочасні дощі, грози прогнозуються вночі у більшості західних, північних і Вінницькій областях, вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, в західних областях вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

В західних областях буде зниження температури: вночі до +10…+15, вдень до +17…+22, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі +15…+20, зниження денної до +23…+28.

На решті території утримається жарка погода: вночі +18…+23, вдень +29…+34, на південному сході країни місцями сильна спека +35…+37.

Погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львів +19...+21;
  • Івано-Франківськ +19...+30;
  • Тернопіль +19...+21;
  • Чернівці +19...+21;
  • Хмельницький +19...+21;
  • Луцьк +19...+21;
  • Рівне +19...+21;
  • Житомир +21...+23;
  • Вінниця +25...+27;
  • Одеса +27...+29;
  • Миколаїв +32...+34;
  • Херсон +33...+35;
  • Сімферополь +31...+33;
  • Кропивницький +28...+30;
  • Черкаси +28...+30;
  • Чернігів +24...+26;
  • Суми +27...+29;
  • Полтава +30...+32;
  • Дніпро +33...+35;
  • Запоріжжя +33...+35;
  • Донецьк +34...+36;
  • Луганськ +34...+36;
  • Харків +33...+35.

Прогноз погоди на 9 червня 2025 року / Фото Укргідрометцентру