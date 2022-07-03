Несмотря на это, жара по всей территории Украины меньше не станет. Теплее всего будет на Юге – до 34 градусов тепла.
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В Украину снова идут грозы
Дожди вернутся в Украину уже с 5 – 6 июля. Хотя во многих областях будет тепло, однако гроза будет на:
- Закарпатье;
- Львовщине;
- Прикарпатье;
- Буковине;
- Волынской области.
В других областях Украины будет солнечная и жаркая погода – до 35 градусов тепла.
Погода в Украине 5 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
В течение 6 июля в большинстве областей Украины будет теплая погода. Без существенных осадков будет на Востоке, Юге и Центре страны. Дожди прогнозируют в:
- Закарпатской;
- Черновицкой;
- Ивано-Франковский;
- Львовской;
- Волынский;
- Ровненской;
- Хмельницкий;
- Винницкой;
- Тернопольской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Черкасской;
- в Сумской областях.
Погода в Украине 6 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Кратко о погоде в Украине
- 2 июля сильный ливень пронесся в Тернополе. Там после дождя дороги превратились в реки. Кроме того, непогода свалила 5 деревьев. Одно из деревьев упало на автомобиль.
- 3 июля после ливня затопило Ивано-Франковск. В городе некоторое время не курсировали троллейбусы и не работал светофор.
- В Житомире в этот же день пронесся ливень с градом. После этого улицы и тротуары залила вода. Гроза была сильной, но кратковременной.
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