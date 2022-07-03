Попри це, спека по всій території України меншою не стане. Найтепліше буде на Півдні – до 34 градусів тепла.

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В Україну знову сунуть грози

Дощі повернуться в Україну вже з 5 – 6 липня. Хоч в багатьох областях буде тепло, проте гроза буде на:

  • Закарпатті;
  • Львівщині;
  • Прикарпатті;
  • Буковині;
  • Волині.

В інших областях України буде сонячна та спекотна погода – до 35 градусів тепла.


Погода в Україні 5 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Протягом 6 липня в більшості областей України буде також тепла погода. Без опадів буде на Сході, Півдні та Центрі країни. Натомість дощі прогнозують в:

  • Закарпатській;
  • Чернівецькій;
  • Івано-Франківській;
  • Львівській;
  • Волинській;
  • Рівненській;
  • Хмельницькій;
  • Вінницькій;
  • Тернопільській;
  • Житомирській;
  • Київській;
  • Черкаській;
  • Сумській областях.


Погода в Україні 6 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Коротко про погоду в Україні

  • 2 липня сильна злива пронеслась у Тернополі. Там після дощу дороги перетворились у ріки. Окрім того, негода повалила 5 дерев. Одне з дерев впало на автомобіль.
  • 3 липня після зливи затопило Івано-Франківськ. У місті деякий час не курсували тролейбуси та не працював світлофор.
  • У Житомирі у цей же день пронеслась злива з градом. Після цього вулиці та тротуари залила вода. Гроза була сильною, проте короткочасною.

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