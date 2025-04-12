Погода в Украине: где в ближайшие дни будут заморозки

Синоптики в очередной раз предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях. В частности, в ближайшие дни ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Там рассказали о погоде 13 и 14 апреля.

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Когда будут заморозки

Ночью воскресенья, 13 апреля, на всей территории Украины вероятны заморозки в воздухе – от 0 до 5 градусов по Цельсию. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. К слову, в Киеве будет от 0 до 2 градусов по Цельсию, это желтый уровень опасности.

Ночью понедельника, 14 апреля, в Украине, кроме западных областей, ожидаются заморозки на поверхности почвы – от 0 до 5 градусов по Цельсию. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

Внимание! Гидрометцентр предупреждает – метеорологические явления приведут к повреждению плодовых раннецветущих деревьев.

Напомним, в эти дни уменьшится количество осадков, а уже 15 – 16 апреля ночью в Украине ожидается до 9 градусов тепла, днем – до 21. В западных областях местами возможен небольшой дождь.