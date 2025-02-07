Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи изданию OBOZ.UA.

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Погода посреди недели резко изменится

Так, этой неделе температура по всей территории Украины несколько снизится и будет немного снежить. Если в начале недели погоду в Украине определял холодный воздух арктического происхождения, то накануне выходных циклон отступит.

"Высотный циклон" покинет Украину уже в пятницу, 7 февраля – будет преобладать поле повышенного давления.

Оно усилится, и погода будет уже без осадков. На дорогах Украины местами сохраняется гололедица, ветер преимущественно северо-западного направления,

– уточнила Наталья Птуха.

Ночью столбик термометра будет опускаться до отметки -1... -7 градусов, днем будет колебаться в пределах 0 – от -3 до +3 градусов. Однако на Закарпатье может быть даже до +5 градусов. Что касается Карпат, то там традиционно холоднее – ночью там прогнозируется -5... -11 градусов, а днем 0... -5 градусов.

По словам синоптика, сейчас в Карпатах есть снег, и снежный покров будет держаться и в дальнейшем из-за минусовых температур. На остальной территории страны большого снега не ожидается. Может быть 1 – 3 сантиметра снега, однако с пробелами, неравномерно.