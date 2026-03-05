В Украине будет мокрый снег и ощутимый ночной мороз: когда зима еще напомнит о себе
- В Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, с ночными морозами до -4 градусов.
- На выходных 7 – 9 марта прогнозируется сухая и солнечная погода с температурой днем от +4 до +14 градусов.
Погода в марте в Украине будет переменчивой. Уже до конца этой недели будут происходить температурные колебания.
Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для NV.
Смотрите также Мокрый снег и дождь, местами до +11: прогноз погоды 6 марта
Какой будет погода в ближайшие дни?
Новый атмосферный фронт может принести в Украину небольшой мокрый снег, а днем мокрый снег с дождем уже в пятницу, 6 марта.
Но такие погодные изменения обойдут стороной западные области. Там в этот день будет сухо.
Ночью будет до -4, а днем – +5 – +10 градусов. Несколько прохладнее будет в Карпатах: ночью до -7, днем в пределах 0 – +6 градусов. Не слишком тепло и на противоположной стороне страны – в северо-восточных регионах синоптики обещают около 0 даже днем,
– рассказала Птуха.
А в субботу, 7 марта, будет солнечно и без осадков.
Ночью будет -1 – -7, днем – +4 – +9. Тем временем на северо-востоке не выше +6. Теплее всего снова будет на западе – до +8 – +14.
8 – 9 марта погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Поэтому осадков на эти дни тоже не прогнозируют.
Впрочем, в начале следующей недели усилится ветер и облачность.
Погода в Украине: последние новости
Как рассказал представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 Каналу, сейчас в первой декаде марта сильных морозов не ожидается.
Пока что не прогнозируют и снегопадов. Относительно снега в апреле, то его спрогнозировать заранее тоже трудно.
А вот на 5 – 6 марта в Винницкой, Черкасской, Одесской областях ожидается повышение уровней воды. А 6 – 8 марта – и на Волыни. Объявлен І уровень опасности.