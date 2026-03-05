В Украине будет мокрый снег и ощутимый ночной мороз: когда зима еще напомнит о себе

Погода в марте в Украине будет переменчивой. Уже до конца этой недели будут происходить температурные колебания.

Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для NV.

Смотрите также Мокрый снег и дождь, местами до +11: прогноз погоды 6 марта

Какой будет погода в ближайшие дни?

Новый атмосферный фронт может принести в Украину небольшой мокрый снег, а днем мокрый снег с дождем уже в пятницу, 6 марта.

Но такие погодные изменения обойдут стороной западные области. Там в этот день будет сухо.

Ночью будет до -4, а днем – +5 – +10 градусов. Несколько прохладнее будет в Карпатах: ночью до -7, днем в пределах 0 – +6 градусов. Не слишком тепло и на противоположной стороне страны – в северо-восточных регионах синоптики обещают около 0 даже днем,

– рассказала Птуха.

А в субботу, 7 марта, будет солнечно и без осадков.

Ночью будет -1 – -7, днем – +4 – +9. Тем временем на северо-востоке не выше +6. Теплее всего снова будет на западе – до +8 – +14.

8 – 9 марта погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. Поэтому осадков на эти дни тоже не прогнозируют.

Впрочем, в начале следующей недели усилится ветер и облачность.

Погода в Украине: последние новости