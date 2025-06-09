Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине на 10 июня
Будет переменная облачность. Без осадков, только в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью +9...+14 градусов, на западе страны +6...+11, днем +18...+23; в южной части и юго-восточных областях ночью +17...+22, днем +24...+29 градусов.
Какой будет погода в Киеве и Киевской области 10 июня
Ожидаем небольшую облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.
Температура по области ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23; в Киеве ночью +12...+14, днем около +20 градусов.
Предупреждение о пожарной опасности
10 – 12 июня в южной части, большинстве центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Харьковской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Пожарная опасность в Украине на 10 июня / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +19...+21
- Ужгород +20...+22
- Львов +19...+21
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +20...+22
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +18...+20
- Ровно +18...+20
- Житомир +19...+21
- Винница +20...+22
- Одесса +25...+27
- Николаев +25...+27
- Херсон +27...+29
- Симферополь +27...+29
- Кропивницкий +21...+23
- Черкассы +21...+23
- Чернигов +20...+22
- Сумы +20...+22
- Полтава +21...+23
- Днепр +21...+23
- Запорожье +27...+29
- Донецк +26...+28
- Луганск +26...+28
- Харьков +23...+25
Прогноз погоды в Украине на 10 июня / Укргидрометцентр