Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Історична спека: у Києві зафіксували відразу 5 температурних рекордів

Прогноз погоди в Україні на 10 червня

Буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +9...+14 градусів, на заході країни +6...+11, вдень +18...+23; у південній частині та південно-східних областях вночі +17...+22, вдень +24...+29 градусів.

Якою буде погода в Києві та Київській області 10 червня

Очікуємо на невелику хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +9...+14 градусів, удень +18...+23; у Києві вночі +12...+14, вдень близько +20 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку

10 – 12 червня у південній частині, більшості центральних, Івано-Франківській, Чернівецькій та Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

пожежна небезпека в Україні 10 червня 2025 - де оголосили
Пожежна небезпека в Україні на 10 червня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ +19...+21
  • Ужгород +20...+22
  • Львів +19...+21
  • Івано-Франківськ +20...+22
  • Тернопіль +20...+22
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +20...+22
  • Луцьк +18...+20
  • Рівне +18...+20
  • Житомир +19...+21
  • Вінниця +20...+22
  • Одеса +25...+27
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +27...+29
  • Сімферополь +27...+29
  • Кропивницький +21...+23
  • Черкаси +21...+23
  • Чернігів +20...+22
  • Суми +20...+22
  • Полтава +21...+23
  • Дніпро +21...+23
  • Запоріжжя +27...+29
  • Донецьк +26...+28
  • Луганськ +26...+28
  • Харків +23...+25

прогноз погоди в Україні 10 червня 2025
Прогноз погоди в Україні на 10 червня / Укргідрометцентр