Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 10 червня

Буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +9...+14 градусів, на заході країни +6...+11, вдень +18...+23; у південній частині та південно-східних областях вночі +17...+22, вдень +24...+29 градусів.

Якою буде погода в Києві та Київській області 10 червня

Очікуємо на невелику хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +9...+14 градусів, удень +18...+23; у Києві вночі +12...+14, вдень близько +20 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку

10 – 12 червня у південній частині, більшості центральних, Івано-Франківській, Чернівецькій та Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Пожежна небезпека в Україні на 10 червня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +19...+21

Ужгород +20...+22

Львів +19...+21

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +20...+22

Чернівці +20...+22

Хмельницький +20...+22

Луцьк +18...+20

Рівне +18...+20

Житомир +19...+21

Вінниця +20...+22

Одеса +25...+27

Миколаїв +25...+27

Херсон +27...+29

Сімферополь +27...+29

Кропивницький +21...+23

Черкаси +21...+23

Чернігів +20...+22

Суми +20...+22

Полтава +21...+23

Дніпро +21...+23

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +26...+28

Луганськ +26...+28

Харків +23...+25



Прогноз погоди в Україні на 10 червня / Укргідрометцентр