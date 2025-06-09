Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в Україні на 10 червня
Буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі +9...+14 градусів, на заході країни +6...+11, вдень +18...+23; у південній частині та південно-східних областях вночі +17...+22, вдень +24...+29 градусів.
Якою буде погода в Києві та Київській області 10 червня
Очікуємо на невелику хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області вночі +9...+14 градусів, удень +18...+23; у Києві вночі +12...+14, вдень близько +20 градусів.
Попередження про пожежну небезпеку
10 – 12 червня у південній частині, більшості центральних, Івано-Франківській, Чернівецькій та Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека в Україні на 10 червня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +19...+21
- Ужгород +20...+22
- Львів +19...+21
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +18...+20
- Рівне +18...+20
- Житомир +19...+21
- Вінниця +20...+22
- Одеса +25...+27
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +27...+29
- Сімферополь +27...+29
- Кропивницький +21...+23
- Черкаси +21...+23
- Чернігів +20...+22
- Суми +20...+22
- Полтава +21...+23
- Дніпро +21...+23
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +26...+28
- Харків +23...+25
Прогноз погоди в Україні на 10 червня / Укргідрометцентр