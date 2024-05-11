Ожидать значительных похолоданий не стоит. Днем температурный режим преимущественно будет колебаться в пределах 15 – 20 градусов тепла, однако в части регионов термометр будет показывать и меньшую температуру. Местами возможны заморозки.

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Погода по Украине

Синоптики ожидают, что 12 мая небо над Украиной будет переменчиво облачным. Преимущественно без осадков, только днем на Севере страны возможен небольшой дождь. Ветер северный, скорость – 5 – 10 градусов.

Температура ночью в южной части и на Закарпатье не будет опускаться ниже +7....+12 градусов. Однако на остальной территории будет несколько прохладнее – +1...+6 градусов. Днем температура преимущественно будет достигать +15...+20 градусов, однако в северных и большинстве центральных областей отметки будут опускаться +9...+14 градусов. На высокогорье Карпат ночью около 0 градусов, днем – +7...+12 градусов.

Добавим! Ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...+3 градуса.

Погода в Киеве

Ночью в Киевской области осадков не прогнозируют, однако уже днем местами будет небольшой дождь. Ветер будет веять с северного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура в Киевской области ночью не будет превышать +1...+6 градусов, днем отметки термометра будут показывать +9...+14 градусов. В самом же Киеве ночью будет +4...+6 градусов, а днем температура будет достигать +11...+13 градусов.

Какой будет погода в регионах Украины

Киев – +11...+13

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +11...+13

Винница – +14...+16

Одесса – +15...+17

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +13...+15

Днепр – +14...+16

Запорожье – +16...+18

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +14...+16