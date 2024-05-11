Ожидать значительных похолоданий не стоит. Днем температурный режим преимущественно будет колебаться в пределах 15 – 20 градусов тепла, однако в части регионов термометр будет показывать и меньшую температуру. Местами возможны заморозки.

Смотрите также Когда и в каких областях будут заморозки до -5 градусов

Погода по Украине

Синоптики ожидают, что 12 мая небо над Украиной будет переменчиво облачным. Преимущественно без осадков, только днем на Севере страны возможен небольшой дождь. Ветер северный, скорость – 5 – 10 градусов.

Температура ночью в южной части и на Закарпатье не будет опускаться ниже +7....+12 градусов. Однако на остальной территории будет несколько прохладнее – +1...+6 градусов. Днем температура преимущественно будет достигать +15...+20 градусов, однако в северных и большинстве центральных областей отметки будут опускаться +9...+14 градусов. На высокогорье Карпат ночью около 0 градусов, днем – +7...+12 градусов.

Погода в Киеве

Ночью в Киевской области осадков не прогнозируют, однако уже днем местами будет небольшой дождь. Ветер будет веять с северного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура в Киевской области ночью не будет превышать +1...+6 градусов, днем отметки термометра будут показывать +9...+14 градусов. В самом же Киеве ночью будет +4...+6 градусов, а днем температура будет достигать +11...+13 градусов.

Какой будет погода в регионах Украины

  • Киев – +11...+13
  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +15...+17
  • Ивано-Франковск – +15...+17
  • Тернополь – +15...+17
  • Черновцы – +15...+17
  • Хмельницкий – +14...+16
  • Луцк – +14...+16
  • Ровно – +14...+16
  • Житомир – +11...+13
  • Винница – +14...+16
  • Одесса – +15...+17
  • Николаев – +15...+17
  • Херсон – +16...+18
  • Симферополь – +17...+19
  • Кропивницкий – +13...+15
  • Черкассы – +12...+14
  • Чернигов – +10...+12
  • Сумы – +10...+12
  • Полтава – +13...+15
  • Днепр – +14...+16
  • Запорожье – +16...+18
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +15...+17
  • Харьков – +14...+16

Погода на 12 мая 2024 года / Фото Укргидрометцентр