Очікувати значних похолодань не варто. Вдень температурний режим переважно коливатиметься в межах 15 – 20 градусів тепла, проте у частині регіонів термометр показуватиме і меншу температуру. Місцями можливі заморозки.
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Погода по Україні
Синоптики очікують, що 12 травня небо над Україною буде мінливо хмарним. Переважно без опадів, лише вдень на Півночі країни можливий невеликий дощ. Вітер північний, швидкість – 5 – 10 градусів.
Температура вночі у південній частині та на Закарпатті не опускатиметься нижче +7….+12 градусів. Проте на решті території буде дещо прохолодніше – +1...+6 градусів. Вдень температура переважно сягатиме +15…+20 градусів, проте у північних та більшості центральних областей позначки опускатимуться +9...+14 градусів. На високогір'ї Карпат вночі близько 0 градусів, вдень – +7...+12 градусів.
Погода у Києві
Вночі у Київській області опадів не прогнозують, проте вже вдень місцями буде невеликий дощ. Вітер віятиме з північного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура у Київській області вночі не перевищуватиме +1...+6 градусів, вдень позначки термометра показуватимуть +9...+14 градусів. У самому ж Києві вночі буде +4...+6 градусів, а вдень температура сягатиме +11...+13 градусів.
Якою буде погода в регіонах України
- Київ – +11...+13
- Ужгород – +17...+19
- Львів – +15...+17
- Івано-Франківськ – +15...+17
- Тернопіль – +15...+17
- Чернівці – +15...+17
- Хмельницький – +14...+16
- Луцьк – +14...+16
- Рівне – +14...+16
- Житомир – +11...+13
- Вінниця – +14...+16
- Одеса – +15...+17
- Миколаїв – +15...+17
- Херсон – +16...+18
- Сімферополь – +17...+19
- Кропивницький – +13...+15
- Черкаси – +12...+14
- Чернігів – +10...+12
- Суми – +10...+12
- Полтава – +13...+15
- Дніпро – +14...+16
- Запоріжжя – +16...+18
- Донецьк – +15...+17
- Луганськ – +15...+17
- Харків – +14...+16
Погода на 12 травня 2024 року / Фото Укргідрометцентр