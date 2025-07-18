Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких регионах будет бушевать непогода 18 июля?

Согласно прогнозу синоптиков 18 июля в большинстве регионов Украины ожидаются грозы, ливни, град и шквальный ветер. В ряде областей объявлен желтый и даже оранжевый уровень опасности.

Сильные дожди, грозы и шквалы ветра до 20 метров в секунду ожидают на Закарпатье, Прикарпатье и Львовщине. У Львівській області оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Также значительные дожди, грозы и местами град прогнозируют в Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

У Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях ожидаются ливни, грозы и шквальный ветер со скоростью 15 – 20 метров в секунду. В то же время в Киеве дождь будет идти только днем.

Также непогода не обойдет стороной Николаевскую область. Уже ночью область накроют кратковременные дожди и грозы.

Ночь на Ровенщине пройдет без существенных осадков, однако уже днем в области ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами слабый град.

Напомним, что согласно прогнозу Укргидрометцентра, дожди по всей территории Украины прекратятся уже в ближайшее время. Так, 20 – 21 июля осадки пока не ожидаются.