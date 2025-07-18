Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких регіонах вируватиме негода 18 липня?

Згідно з прогнозом синоптиків 18 липня в більшості регіонів України очікуються грози, зливи, град і шквальний вітер. У низці областей оголошено жовтий і навіть помаранчевий рівень небезпеки.

Сильні дощі, грози й шквали вітру до 20 метрів на секунду очікують на Закарпатті, Прикарпатті та Львівщині. У Львівській області оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Також значні дощі, грози та подекуди град прогнозують на Тернопільщині, Івано-Франківщині та Хмельниччині.

У Вінницький, Житомирській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях очікуються зливи, грози та шквальний вітер зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. Водночас у Києві дощитиме лише вдень.

Також негода не омине Миколаївщину. Вже вночі область накриють короткочасні дощі та грози.

Ніч на Рівненщині пройде без істотних опадів, однак вже вдень в області очікуються короткочасні дощі, грози, місцями слабкий град.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом Укргідрометцентру, дощі по всій території України припиняться вже найближчим часом. Так, 20 – 21 липня опади наразі не очікуються.