Однако, несмотря на это, жители Украины все еще смогут насладиться в последние теплые дни перед приходом морозов. Местами на Юге и Востоке температура может превышать 20 градусов выше нуля.

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Какая будет погода в Украине

На всей территории Украины в понедельник возможны дожди, ожидается облачная погода с прояснениями. На Севере страны возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат до 25 метров в секунду.

На Западе и Севере температура 23 октября ночью будет достигать 8 – 13 градусов, днем 11 – 16 градусов. В южной и восточной частях будет значительно теплее – ночью 12 – 17 градусов, днем 21 – 26 градусов.

Погода в Киевской области

Киевлянам следует рассчитывать облачную погоду с прояснениями – с возможностью осадков. Ветер юго-западный и будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности.

Температура по области ночью будет достигать 8 – 13 градусов, днем же не превысит 11 – 16 градусов. Шкала термометра в Киеве 23 октября ночью остановится на 11 – 13 градусах, днем на 14 – 16 градусах.

Температурный режим по областям

Киев +12...+14

Ужгород +14...+16

Львов +14...+16

Ивано-Франковск +13...+15

Тернополь +13...+15

Черновцы +13...+15

Хмельницкий +13...+15

Луцк +14...+16

Ровно +14...+16

Житомир +14...+16

Винница +17...+19

Одесса +22...+24

Николаев +21...+23

Херсон +22...+24

Симферополь +23...+25

Кропивницкий +17...+19

Черкассы +16...+18

Чернигов +13...+15

Сумы +13...+15

Полтава +17...+19

Днепр +18...+20

Запорожье +21...+23

Донецк +19...+21

Луганск +19...+21

Харьков +18...+20

Какая будет погода 23 октября / фото Укргидрометцентра