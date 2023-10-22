Однако, несмотря на это, жители Украины все еще смогут насладиться в последние теплые дни перед приходом морозов. Местами на Юге и Востоке температура может превышать 20 градусов выше нуля.
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Какая будет погода в Украине
На всей территории Украины в понедельник возможны дожди, ожидается облачная погода с прояснениями. На Севере страны возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат до 25 метров в секунду.
На Западе и Севере температура 23 октября ночью будет достигать 8 – 13 градусов, днем 11 – 16 градусов. В южной и восточной частях будет значительно теплее – ночью 12 – 17 градусов, днем 21 – 26 градусов.
Погода в Киевской области
Киевлянам следует рассчитывать облачную погоду с прояснениями – с возможностью осадков. Ветер юго-западный и будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности.
Температурный режим по областям
- Киев +12...+14
- Ужгород +14...+16
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +13...+15
- Луцк +14...+16
- Ровно +14...+16
- Житомир +14...+16
- Винница +17...+19
- Одесса +22...+24
- Николаев +21...+23
- Херсон +22...+24
- Симферополь +23...+25
- Кропивницкий +17...+19
- Черкассы +16...+18
- Чернигов +13...+15
- Сумы +13...+15
- Полтава +17...+19
- Днепр +18...+20
- Запорожье +21...+23
- Донецк +19...+21
- Луганск +19...+21
- Харьков +18...+20
Какая будет погода 23 октября / фото Укргидрометцентра