Однак, попри це жителі України все ще зможуть насолодитися останніми теплими днями перед приходом морозів. Місцями на Півдні та Сході температура може перевищувати 20 градусів вище нуля.

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Якою буде погода в Україні

По всій території України у понеділок можливі дощі, очікується хмарна погода з проясненнями. На Півночі країни можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат до 25 метрів на секунду.

На Заході та Півночі температура 23 жовтня вночі сягатиме 8 – 13 градусів, вдень 11 – 16 градусів. У південній та східній частинах буде значно тепліше – вночі 12 – 17 градусів, вдень 21 – 26 градусів.

Погода на Київщині

Киянам варто розраховувати хмарну погоду з проясненнями – з можливістю опадів. Вітер південно-західний та дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки.

Температура по області вночі сягатиме 8 – 13 градусів, вдень же не перевищить 11 – 16 градусів. Шкала термометра у Києві 23 жовтня вночі зупиниться на 11 – 13 градусах, вдень на 14 – 16 градусах.

Температурний режим по областях

Київ +12...+14

Ужгород +14...+16

Львів +14...+16

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +13...+15

Чернівці +13...+15

Хмельницький +13...+15

Луцьк +14...+16

Рівне +14...+16

Житомир +14...+16

Вінниця +17...+19

Одеса +22...+24

Миколаїв +21...+23

Херсон +22...+24

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +17...+19

Черкаси +16...+18

Чернігів +13...+15

Суми +13...+15

Полтава +17...+19

Дніпро +18...+20

Запоріжжя +21...+23

Донецьк +19...+21

Луганськ +19...+21

Харків +18...+20

Якою буде погода 23 жовтня / фото Укргідрометцентру