Однак, попри це жителі України все ще зможуть насолодитися останніми теплими днями перед приходом морозів. Місцями на Півдні та Сході температура може перевищувати 20 градусів вище нуля.
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Якою буде погода в Україні
По всій території України у понеділок можливі дощі, очікується хмарна погода з проясненнями. На Півночі країни можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат до 25 метрів на секунду.
На Заході та Півночі температура 23 жовтня вночі сягатиме 8 – 13 градусів, вдень 11 – 16 градусів. У південній та східній частинах буде значно тепліше – вночі 12 – 17 градусів, вдень 21 – 26 градусів.
Погода на Київщині
Киянам варто розраховувати хмарну погоду з проясненнями – з можливістю опадів. Вітер південно-західний та дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки.
Температурний режим по областях
- Київ +12...+14
- Ужгород +14...+16
- Львів +14...+16
- Івано-Франківськ +13...+15
- Тернопіль +13...+15
- Чернівці +13...+15
- Хмельницький +13...+15
- Луцьк +14...+16
- Рівне +14...+16
- Житомир +14...+16
- Вінниця +17...+19
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +21...+23
- Херсон +22...+24
- Сімферополь +23...+25
- Кропивницький +17...+19
- Черкаси +16...+18
- Чернігів +13...+15
- Суми +13...+15
- Полтава +17...+19
- Дніпро +18...+20
- Запоріжжя +21...+23
- Донецьк +19...+21
- Луганськ +19...+21
- Харків +18...+20
Якою буде погода 23 жовтня / фото Укргідрометцентру