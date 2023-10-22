Однак, попри це жителі України все ще зможуть насолодитися останніми теплими днями перед приходом морозів. Місцями на Півдні та Сході температура може перевищувати 20 градусів вище нуля.

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Якою буде погода в Україні

По всій території України у понеділок можливі дощі, очікується хмарна погода з проясненнями. На Півночі країни можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат до 25 метрів на секунду.

На Заході та Півночі температура 23 жовтня вночі сягатиме 8 – 13 градусів, вдень 11 – 16 градусів. У південній та східній частинах буде значно тепліше – вночі 12 – 17 градусів, вдень 21 – 26 градусів.

Погода на Київщині

Киянам варто розраховувати хмарну погоду з проясненнями – з можливістю опадів. Вітер південно-західний та дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки.

Температура по області вночі сягатиме 8 – 13 градусів, вдень же не перевищить 11 – 16 градусів. Шкала термометра у Києві 23 жовтня вночі зупиниться на 11 – 13 градусах, вдень на 14 – 16 градусах.

Температурний режим по областях

  • Київ +12...+14
  • Ужгород +14...+16
  • Львів +14...+16
  • Івано-Франківськ +13...+15
  • Тернопіль +13...+15
  • Чернівці +13...+15
  • Хмельницький +13...+15
  • Луцьк +14...+16
  • Рівне +14...+16
  • Житомир +14...+16
  • Вінниця +17...+19
  • Одеса +22...+24
  • Миколаїв +21...+23
  • Херсон +22...+24
  • Сімферополь +23...+25
  • Кропивницький +17...+19
  • Черкаси +16...+18
  • Чернігів +13...+15
  • Суми +13...+15
  • Полтава +17...+19
  • Дніпро +18...+20
  • Запоріжжя +21...+23
  • Донецьк +19...+21
  • Луганськ +19...+21
  • Харків +18...+20

Якою буде погода 23 жовтня / фото Укргідрометцентру