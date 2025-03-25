Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине на 26 марта
В среду, 26 марта, в Украине следует ожидать спокойную облачную погоду. Как объяснили синоптики, ее будет обусловливать влажная умеренно теплая воздушная масса.
Ночью на юге, востоке страны и Сумщине, днем в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь. Синоптики отмечают, что на остальной территории осадков не ожидается.
Ночью и утром в Карпатах и Закарпатье местами будет туман.
Ветер будет переменных направлений, порыв которого будет достигать 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью 0 – 5 градусов тепла, на юге до 8 градусов; днем 9 – 14 градусов, на Закарпатье и в южных областях 15 – 20 градусов,
– говорится в сообщении.
Погода на 26 марта / Карта Укргидрометцентра
Погода в областных центрах
- Киев +11...+13
- Ужгород +16...+18
- Львов +12...+14
- Ивано-Франковск +12...+14
- Тернополь +12...+14
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +12...+14
- Луцк +12...+14
- Ровно +12...+14
- Житомир +11...+13
- Винница +14...+16
- Одесса +17...+19
- Николаев +17...+19
- Херсон +17...+19
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +15...+17
- Черкассы +14...+16
- Чернигов +11...+13
- Сумы +11...+13
- Полтава +14...+16
- Днепр +14...+16
- Запорожье +17...+19
- Донецк +15...+17
- Луганск +13...+15
- Харьков +14...+16