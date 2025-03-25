Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні на 26 березня
В середу, 26 березня, в Україні слід чекати спокійну захмарену погоду. Як пояснили синоптики, її зумовлюватиме волога помірно тепла повітряна маса.
Вночі на півдні, сході країни та Сумщині, вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ. Синоптики зазначають, що на решті території опадів не очікується.
Вночі та вранці в Карпатах та Закарпатті місцями буде туман.
Вітер буде змінних напрямків, порив якого сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі 0 – 5 градусів тепла, на півдні до 8 градусів; вдень 9 – 14 градусів, на Закарпатті та в південних областях 15 – 20 градусів,
– ідеться в повідомленні.
Погода на 26 березня / Карта Укргідрометцентру
Погода в обласних центрах
- Київ +11...+13
- Ужгород +16...+18
- Львів +12...+14
- Івано-Франківськ +12...+14
- Тернопіль +12...+14
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +12...+14
- Рівне +12...+14
- Житомир +11...+13
- Вінниця +14...+16
- Одеса +17...+19
- Миколаїв +17...+19
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +15...+17
- Черкаси +14...+16
- Чернігів +11...+13
- Суми +11...+13
- Полтава +14...+16
- Дніпро +14...+16
- Запоріжжя +17...+19
- Донецьк +15...+17
- Луганськ +13...+15
- Харків +14...+16