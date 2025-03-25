Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 26 березня

В середу, 26 березня, в Україні слід чекати спокійну захмарену погоду. Як пояснили синоптики, її зумовлюватиме волога помірно тепла повітряна маса.

Вночі на півдні, сході країни та Сумщині, вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ. Синоптики зазначають, що на решті території опадів не очікується.

Вночі та вранці в Карпатах та Закарпатті місцями буде туман.

Вітер буде змінних напрямків, порив якого сягатиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі 0 – 5 градусів тепла, на півдні до 8 градусів; вдень 9 – 14 градусів, на Закарпатті та в південних областях 15 – 20 градусів,

– ідеться в повідомленні.



Погода на 26 березня / Карта Укргідрометцентру

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