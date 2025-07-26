Информацию о погоде в разных областях Украины собрал 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и областные региональные центры.

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Где ожидать непогоду 27 июля?

Синоптики объяснили, что в воскресенье в Украине будет облачно с прояснениями. Известно, что в западных, Винницкой, днем и в Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях умеренные, на западе страны местами значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы до 20 метров в секунду; на остальной территории без осадков.

Погода в Украине на 27 июля / Фото Укргидрометцентр

Ветер ожидается северо-восточный, на западе днем с переходом на южный, 7 – 12 метров в секунду. Непогода может бушевать в этих областях: