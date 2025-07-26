Інформацію про погоду в різних областях України зібрав 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр та обласні регіональні центри.

Дивіться також Сильні зливи, грози, град і шквали: в яких областях вируватиме негода найближчими днями

Де очікувати негоду 27 липня?

Синоптики пояснили, що в неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. Відомо, що у західних, Вінницькій, вдень і у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні, на заході країни місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду; на решті території без опадів.

Погода в Україні на 27 липня / Фото Укргідрометцентр

Вітер очікується північно-східний, на заході вдень з переходом на південний, 7 – 12 метрів за секунду. Негода може вирувати в цих областях: