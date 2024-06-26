Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако осадки ожидаются только в определенных регионах. В частности, говорится о Закарпатье и в Карпатах.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что ночью на крайнем востоке страны также возможны кратковременные дожди, местами даже грозы. Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5- 10 метров за секунду. Температура ночью поднимется до +14...+19 градусов, днем до +25...+30 градусов.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области также ожидают переменную облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 5 – 10 метров в секунду.
Температура в Киевской области ночью будет +14...+19 градусов, днем +25...+30 градусов. В то же время в Киеве ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, а днем +27...+29 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +27...+29,
- Ужгород +26...+28,
- Львов +27...+29,
- Ивано-Франковск +27...+29,
- Тернополь +27...+29,
- Черновцы +27...+29,
- Хмельницкий +26...+28,
- Луцк +27...+29,
- Ровно +27...+29,
- Житомир +27...+29,
- Винница +27...+29,
- Одесса +28...+30,
- Николаев +28...+30,
- Херсон +28...+30,
- Симферополь +28...+30,
- Кропивницкий +28...+30,
- Черкассы +27...+29,
- Чернигов +26...+28,
- Сумы +25...+27,
- Полтава +26...+28,
- Днепр +26...+28,
- Запорожье +26...+28,
- Донецк +25...+27,
- Луганск +23...+25,
- Харьков +25...+27.
Прогноз погоды на 27 июня / Фото Укргидрометцентра