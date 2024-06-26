Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак опади очікуються тільки в певних регіонах. Зокрема, мовиться про Закарпаття та в Карпати.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що вночі на крайньому сході країни також можливі короткочасні дощі, місцями навіть грози. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5— 10 метрів за секунду. Температура вночі підніметься до +14...+19 градусів, вдень до +25...+30 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також очікують мінливу хмарність, без опадів. Синоптики прогнозують північно-східний️ вітер, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у Київській області вночі буде +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів. Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +15...+17 градусів, а вдень +27...+29 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +27...+29,

Ужгород +26..+28,

Львів +27...+29,

Івано-Франківськ +27...+29,

Тернопіль +27...+29,

Чернівці +27...+29,

Хмельницький +26...+28,

Луцьк +27...+29,

Рівне +27...+29,

Житомир +27...+29,

Вінниця +27...+29,

Одеса +28...+30,

Миколаїв +28...+30,

Херсон +28...+30,

Сімферополь +28...+30,

Кропивницький +28...+30,

Черкаси +27...+29,

Чернігів +26...+28,

Суми +25...+27,

Полтава +26...+28,

Дніпро +26...+28,

Запоріжжя +26...+28,

Донецьк +25...+27,

Луганськ +23...+25,

Харків +25...+27.



Прогноз погоди на 27 червня / Фото Укргідрометцентру