Октябрь еще порадует последними тёплыми днями, после чего владычествовать начнет пасмурный ноябрь. В первые дни нового месяца украинцы могут рассчитывать на дожди по всей стране.

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Прогноз погоды по Украине

Украинцам следует ожидать 30 октября переменную облачность, преимущественно без осадков. Небольшой дождь возможен только в западных регионах страны. В восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный и будет достигать 7 – 12 метров в секунду, синоптики предупреждают о порывах ветра скоростью 19 – 24 метров в секунду в Карпатах.

Температурный режим всюду будет высоким. Днем украинцы могут рассчитывать 4 – 9 градусов тепла, в южной части и западных областях отметка будет достигать 8 – 13 градусов. Днем синоптики прогнозируют 16 – 21 градус, в Крыму и Одесской области будет немного теплее – до 24 градусов. На востоке и северо-востоке Украины ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов.

Какая будет погода на Киевщине

В Киевской области не ожидается существенных осадков, небо будет облачным. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В области ночью температура будет колебаться в диапазоне 4 – 9 градусов, а днем потеплеет до 16 – 21 градуса. В столице же ночная температура составит 7 – 9 градусов. Днем столбики термометров покажут 17 – 19 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +17...+19

Ужгород +19...+21

Львов +18...+20

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +19...+21

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +19...+21

Луцк +18...+20

Ровно +18...+20

Житомир +18...+20

Винница +19...+21

Одесса +22...+24

Николаев +20...+22

Херсон +20...+22

Симферополь +21...+23

Кропивницкий +20...+22

Черкассы +19...+21

Чернигов +15...+17

Сумы +15...+17

Полтава +17...+19

Днепр +19...+21

Запорожье +18...+20

Донецк +16...+18

Луганск +14...+16

Харьков +16...+18

Какая будет погода в понедельник 30 октября / Укргидрометцентр