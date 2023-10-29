Октябрь еще порадует последними тёплыми днями, после чего владычествовать начнет пасмурный ноябрь. В первые дни нового месяца украинцы могут рассчитывать на дожди по всей стране.
Смотрите также В Украине снова пригреет: +20 будет в большинстве областей
Прогноз погоды по Украине
Украинцам следует ожидать 30 октября переменную облачность, преимущественно без осадков. Небольшой дождь возможен только в западных регионах страны. В восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный и будет достигать 7 – 12 метров в секунду, синоптики предупреждают о порывах ветра скоростью 19 – 24 метров в секунду в Карпатах.
Температурный режим всюду будет высоким. Днем украинцы могут рассчитывать 4 – 9 градусов тепла, в южной части и западных областях отметка будет достигать 8 – 13 градусов. Днем синоптики прогнозируют 16 – 21 градус, в Крыму и Одесской области будет немного теплее – до 24 градусов. На востоке и северо-востоке Украины ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 13 – 18 градусов.
Какая будет погода на Киевщине
В Киевской области не ожидается существенных осадков, небо будет облачным. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
В области ночью температура будет колебаться в диапазоне 4 – 9 градусов, а днем потеплеет до 16 – 21 градуса. В столице же ночная температура составит 7 – 9 градусов. Днем столбики термометров покажут 17 – 19 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +17...+19
- Ужгород +19...+21
- Львов +18...+20
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +19...+21
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +19...+21
- Луцк +18...+20
- Ровно +18...+20
- Житомир +18...+20
- Винница +19...+21
- Одесса +22...+24
- Николаев +20...+22
- Херсон +20...+22
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +19...+21
- Чернигов +15...+17
- Сумы +15...+17
- Полтава +17...+19
- Днепр +19...+21
- Запорожье +18...+20
- Донецк +16...+18
- Луганск +14...+16
- Харьков +16...+18
Какая будет погода в понедельник 30 октября / Укргидрометцентр