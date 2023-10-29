Жовтень ще порадує останніми теплими деньками, після чого володарювати почне похмурий листопад. В перші ж дні нового місяця українці можуть розраховувати на дощі по всій країні.

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Прогноз погоди по Україні

Українцям варто очікувати 30 жовтня мінливу хмарність, переважно без опадів. Невеликий дощ можливий лише у західних регіонах країни. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний та сягатиме 7 – 12 метрів за секунду, синоптики попереджають про пориви вітру швидкістю 19 – 24 метрів за секунду у Карпатах.

Температурний режим всюди буде високим. Вдень українці можуть розраховувати 4 – 9 градусів тепла, у південній частині та західних областях позначка сягатиме 8 – 13 градусів. Вдень синоптики прогнозують 16 – 21 градус, в Криму та на Одещині буде трохи тепліше – до 24 градусів. На сході та північному сході України вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 13 – 18 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У Київській області не очікується істотних опадів, небо буде малохмарним. Вітер повіватиме з південного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

На Київщині вночі температура коливатиметься в діапазоні 4 – 9 градусів, а вдень потеплішає до 16 – 21 градуса. У столиці ж нічна температура становитиме 7 – 9 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 17 – 19 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +17...+19

Ужгород +19...+21

Львів +18...+20

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +19...+21

Чернівці +20...+22

Хмельницький +19...+21

Луцьк +18...+20

Рівне +18...+20

Житомир +18...+20

Вінниця +19...+21

Одеса +22...+24

Миколаїв +20...+22

Херсон +20...+22

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +20...+22

Черкаси +19...+21

Чернігів +15...+17

Суми +15...+17

Полтава +17...+19

Дніпро +19...+21

Запоріжжя +18...+20

Донецьк +16...+18

Луганськ +14...+16

Харків +16...+18

Якою буде погода в понеділок 30 жовтня / Укргідрометцентр