Несмотря незначительное укрепление морозов, в дальнейшем температура снова начнет повышаться. А пока стоит теплее одеться, на время забыв про зонтик.
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Какая будет погода в Украине 4 декабря
На большей части Украины 5 декабря облачно с прояснениями. Осадков ждать не стоит. В западных и северных областях на дорогах местами возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют, что температура ночью на Севере и большинстве западных областей будет достигать 5-10 градусов мороза, на северо-западе страны следует ожидать до 14 градусов ниже нуля. Днем там прогнозируют 0 – 5 градусов мороза. Жители остальных территорий могут рассчитывать на 1 – 6 градусов ночью, днем от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов тепла в Крыму. На юге Одесской области будут фиксировать 3 – 8 градусов тепла.
Какая будет погода в столице
В столичном регионе 5 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, равно как и в других регионах – без осадков. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по Киевской области ночью будет достигать 5 – 10 градусов мороза, днем будет достигать 0 – 5 градусов мороза. В самом же Киеве ночью ожидают 5 – 7 мороза, днем отметка термометра остановится на отметках 0 – 2 градусов мороза.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – 0...-2
- Ужгород – +1...+3
- Львов – -3...-1
- Ивано-Франковск – 0...-2
- Тернополь – -3..-1
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – 0…-2
- Луцк – -3...-1
- Ровно – -3...-1
- Житомир – 0...-2
- Винница – -1...+1
- Одесса – +4...+6
- Николаев – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – -5...-3
- Суммы – -5...-3
- Полтава – 0...-2
- Днепр – -1...+1
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – -1...+1
- Луганск – 0...-2
- Харьков – 0...-2
Прогноз погоды в Украине 5 декабря / Карта Укргидрометцентра