Несмотря незначительное укрепление морозов, в дальнейшем температура снова начнет повышаться. А пока стоит теплее одеться, на время забыв про зонтик.

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Какая будет погода в Украине 4 декабря

На большей части Украины 5 декабря облачно с прояснениями. Осадков ждать не стоит. В западных и северных областях на дорогах местами возможна гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что температура ночью на Севере и большинстве западных областей будет достигать 5-10 градусов мороза, на северо-западе страны следует ожидать до 14 градусов ниже нуля. Днем там прогнозируют 0 – 5 градусов мороза. Жители остальных территорий могут рассчитывать на 1 – 6 градусов ночью, днем от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов тепла в Крыму. На юге Одесской области будут фиксировать 3 – 8 градусов тепла.

Какая будет погода в столице

В столичном регионе 5 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, равно как и в других регионах – без осадков. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по Киевской области ночью будет достигать 5 – 10 градусов мороза, днем будет достигать 0 – 5 градусов мороза. В самом же Киеве ночью ожидают 5 – 7 мороза, днем отметка термометра остановится на отметках 0 – 2 градусов мороза.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – 0...-2
  • Ужгород – +1...+3
  • Львов – -3...-1
  • Ивано-Франковск – 0...-2
  • Тернополь – -3..-1
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – 0…-2
  • Луцк – -3...-1
  • Ровно – -3...-1
  • Житомир – 0...-2
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – +1...+3
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -5...-3
  • Суммы – -5...-3
  • Полтава – 0...-2
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – 0...+2
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – 0...-2

Прогноз погоды в Украине 5 декабря / Карта Укргидрометцентра