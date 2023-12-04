Попри незначне зміцнення морозів, надалі температура знову почне підвищуватися. А поки варто тепліше одягнутися, на деякий час забувши про парасольку.

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Якою буде погода в Україні 4 грудня

На переважній частині України 5 грудня хмарно з проясненнями. Опадів очікувати не варто. У західних та північних областях на дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, віятиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Синоптики прогнозують, що температура вночі на Півночі та більшості західних областей сягатиме 5 – 10 градусів морозу, на північному заході країни варто очікувати до 14 градусів нижче нуля. Вдень на там прогнозують 0 – 5 градусів морозу. Мешканця решти територій можуть розраховувати на 1 – 6 градусів вночі, вдень від 2 градусів нижче нуля до 3 градусів тепла, в Криму. На півдні Одещини подекуди фіксуватимуть 3 – 8 градусів тепла.

Якою буде погода в столиці

У столичному регіоні 5 грудня очікують хмарну погоду з проясненнями, так само як і в інших регіонах – без опадів. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура по Київській області вночі сягатиме 5 – 10 градусів морозу, вдень досягатиме 0 – 5 градусів морозу. У самому ж Києві вночі очікують 5 – 7 морозу, вдень позначка термометра зупиниться на відмітках 0 – 2 градусів морозу.

Температура в обласних центрах України

Київ – 0...-2

Ужгород – +1...+3

Львів – -3...-1

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – -3..-1

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0…-2

Луцьк – -3...-1

Рівне – -3...-1

Житомир – 0...-2

Вінниця – -1...+1

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -5...-3

Суми – -5...-3

Полтава – 0...-2

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – 0...-2

Харків – 0...-2