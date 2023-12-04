Попри незначне зміцнення морозів, надалі температура знову почне підвищуватися. А поки варто тепліше одягнутися, на деякий час забувши про парасольку.
Дивіться також Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян
Якою буде погода в Україні 4 грудня
На переважній частині України 5 грудня хмарно з проясненнями. Опадів очікувати не варто. У західних та північних областях на дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, віятиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Синоптики прогнозують, що температура вночі на Півночі та більшості західних областей сягатиме 5 – 10 градусів морозу, на північному заході країни варто очікувати до 14 градусів нижче нуля. Вдень на там прогнозують 0 – 5 градусів морозу. Мешканця решти територій можуть розраховувати на 1 – 6 градусів вночі, вдень від 2 градусів нижче нуля до 3 градусів тепла, в Криму. На півдні Одещини подекуди фіксуватимуть 3 – 8 градусів тепла.
Якою буде погода в столиці
У столичному регіоні 5 грудня очікують хмарну погоду з проясненнями, так само як і в інших регіонах – без опадів. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура по Київській області вночі сягатиме 5 – 10 градусів морозу, вдень досягатиме 0 – 5 градусів морозу. У самому ж Києві вночі очікують 5 – 7 морозу, вдень позначка термометра зупиниться на відмітках 0 – 2 градусів морозу.
Температура в обласних центрах України
- Київ – 0...-2
- Ужгород – +1...+3
- Львів – -3...-1
- Івано-Франківськ – 0...-2
- Тернопіль – -3..-1
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – 0…-2
- Луцьк – -3...-1
- Рівне – -3...-1
- Житомир – 0...-2
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – +4...+6
- Миколаїв – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Сімферополь – +5...+7
- Кропивницький – -1...+1
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – -5...-3
- Суми – -5...-3
- Полтава – 0...-2
- Дніпро – -1...+1
- Запоріжжя – 0...+2
- Донецьк – -1...+1
- Луганськ – 0...-2
- Харків – 0...-2
Прогноз погоди в Україні 5 грудня / Карта Укргідрометцентру