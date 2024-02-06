Кое-где отметки термометра будут подниматься до 16 градусов выше нуля. В Украину наведывается едва ли не настоящая "весенняя" жара.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 7 февраля по всей Украине небо закроют облака, однако время от времени будет выступать солнце. Также в этот день стоит подготовиться и к вероятным осадкам.

Ожидается, что ночью в северных и восточных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Днем же возможны небольшие дожди на Западе и Севере страны. На остальных территориях будет без осадков.

Метеорологи предупреждают, что ночью и утром на северо-востоке страны местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер при этом будет юго-западный или западный. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью на большей части Украины будет колебаться в пределах 1 – 6 градусов тепла, днем потепление до 7 – 12 градусов выше нуля. В южной части столбик термометра может достигать отметки в 16 градусов. В восточных областях, на Сумщине и в Карпатах немного прохладнее – ночью 1 – 6 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов тепла.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +8...+10
  • Ужгород – +9...+11
  • Львов – +9...+11
  • Ивано-Франковск – +9...+11
  • Тернополь – +9...+11
  • Черновцы – +9...+11
  • Хмельницкий – +9...+11
  • Луцк – +6...+8
  • Ровно – +6...+8
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +10...+12
  • Одесса – +13...+15
  • Николаев – +13...+15
  • Херсон – +12...+14
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +10...+12
  • Черкассы – +9...+11
  • Чернигов – +7...+9
  • Сумы – _4...+6
  • Полтава – +8...+10
  • Днепр – +10...+12
  • Запорожье – +12...+14
  • Донецк – +8...+10
  • Луганск – +6...+8
  • Харьков – +4...+6

Прогноз погоды в Украине 7 февраля / Карта Укргидрометцентра