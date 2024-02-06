Кое-где отметки термометра будут подниматься до 16 градусов выше нуля. В Украину наведывается едва ли не настоящая "весенняя" жара.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что 7 февраля по всей Украине небо закроют облака, однако время от времени будет выступать солнце. Также в этот день стоит подготовиться и к вероятным осадкам.
Ожидается, что ночью в северных и восточных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Днем же возможны небольшие дожди на Западе и Севере страны. На остальных территориях будет без осадков.
Метеорологи предупреждают, что ночью и утром на северо-востоке страны местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер при этом будет юго-западный или западный. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью на большей части Украины будет колебаться в пределах 1 – 6 градусов тепла, днем потепление до 7 – 12 градусов выше нуля. В южной части столбик термометра может достигать отметки в 16 градусов. В восточных областях, на Сумщине и в Карпатах немного прохладнее – ночью 1 – 6 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов тепла.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +8...+10
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +9...+11
- Черновцы – +9...+11
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +6...+8
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +9...+11
- Винница – +10...+12
- Одесса – +13...+15
- Николаев – +13...+15
- Херсон – +12...+14
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +9...+11
- Чернигов – +7...+9
- Сумы – _4...+6
- Полтава – +8...+10
- Днепр – +10...+12
- Запорожье – +12...+14
- Донецк – +8...+10
- Луганск – +6...+8
- Харьков – +4...+6
Прогноз погоды в Украине 7 февраля / Карта Укргидрометцентра