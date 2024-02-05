На большую часть территории Украины будут влиять атмосферные фронты. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

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Где будет идти снег, дождь

В ближайшие дни на территорию Украины будут влиять атмосферные фронты. Во вторник практически по всей территории дожди, местами с мокрым снегом, кроме Юга. В Одесской области, на Закарпатье и Прикарпатье без существенных осадков.

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В среду и четверг атмосферные фронты также будут пролегать через территорию Украины. Они будут простираться с Запада на Восток.

Поэтому ожидаем в большинстве мокрый снег с дождем. Но осадков не будет по Югу страны, а днем четверга и по Северу,

– отметила Наталья Птуха.

Синоптик добавила, что уже в пятницу атмосферный фронт уже начнет смещаться в северном направлении.

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