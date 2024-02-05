На большую часть территории Украины будут влиять атмосферные фронты. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.
Узнайте уже сейчас Сильные морозы еще будут или уже нет: синоптик дал четкий ответ
Где будет идти снег, дождь
В ближайшие дни на территорию Украины будут влиять атмосферные фронты. Во вторник практически по всей территории дожди, местами с мокрым снегом, кроме Юга. В Одесской области, на Закарпатье и Прикарпатье без существенных осадков.
Смотрите также Киев заметает лапатым снегом: атмосферные кадры из столицы
Прогноз погоды на 6 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра
В среду и четверг атмосферные фронты также будут пролегать через территорию Украины. Они будут простираться с Запада на Восток.
Поэтому ожидаем в большинстве мокрый снег с дождем. Но осадков не будет по Югу страны, а днем четверга и по Северу,
– отметила Наталья Птуха.
Синоптик добавила, что уже в пятницу атмосферный фронт уже начнет смещаться в северном направлении.
Это надо увидеть Уже 2 метра свежего снега: Карпаты сильно замело
Ориентировочный прогноз погоды на 8 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра