На більшу частину території України будуть впливати атмосферні фронти. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.
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Де йтиме сніг, дощ
Найближчими днями на територію України впливатимуть атмосферні фронти. У вівторок практично по всій території дощі, місцями з мокрим снігом, окрім Півдня. На Одещині, Закарпатті та Прикарпатті без істотних опадів.
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Прогноз погоди на 6 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру
У середу та четвер атмосферні фронти також будуть пролягати через територію України. Вони простягатимуться з Заходу на Схід.
Тому очікуємо в більшості мокрий сніг з дощем. Але опадів не буде по Півдню країни, а вдень четверга і по Півночі,
– зазначила Наталія Птуха.
Синоптикиня додала, що вже в п'ятницю атмосферний фронт уже почне зміщуватися в північному напрямку.
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Орієнтовний прогноз погоди на 8 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру