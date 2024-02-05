На більшу частину території України будуть впливати атмосферні фронти. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

Дізнайтеся вже зараз Сильні морози ще будуть чи вже ні: синоптик дав чітку відповідь

Де йтиме сніг, дощ

Найближчими днями на територію України впливатимуть атмосферні фронти. У вівторок практично по всій території дощі, місцями з мокрим снігом, окрім Півдня. На Одещині, Закарпатті та Прикарпатті без істотних опадів.

Дивіться також Київ замітає лапатим снігом: атмосферні кадри зі столиці

Прогноз погоди на 6 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

У середу та четвер атмосферні фронти також будуть пролягати через територію України. Вони простягатимуться з Заходу на Схід.

Тому очікуємо в більшості мокрий сніг з дощем. Але опадів не буде по Півдню країни, а вдень четверга і по Півночі,

– зазначила Наталія Птуха.

Синоптикиня додала, що вже в п'ятницю атмосферний фронт уже почне зміщуватися в північному напрямку.

Це треба побачити Уже 2 метри свіжого снігу: Карпати сильно замело