Будет лить несколько дней: Юг Украины накроют дожди

Сухая и солнечная осень на Юге Украины вскоре сменится дождливой. Синоптики предупредили об ухудшении погоды с 17 ноября.

Как изменится погода на Юге Украины

Еще в начале недели, 12 ноября, в южных областях будет солнечно. Столбики термометров покажут +12 градусов.

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В Херсоне дожди начнутся с 16 ноября. Интересно, что это будет сопровождаться поднятием температуры. В частности, 19 ноября воздух прогреется до +16 градусов. Так что, несмотря на дождь, который будет падать 4 дня, в Херсоне будет очень тепло, как для конца ноября.



В Херсоне прогнозируют 4 дня дождей / Фото Gismeteo

В Одессе и Николаеве дожди начнутся на несколько дней позже – с 18 ноября. При этом такого потепления как в Херсоне не будет. Максимально воздух прогреется до +14 градусов 21 ноября в Одессе, а в Николаеве до +15 градусов в выходные 19 – 20 ноября.



Какая будет погода в Одессе / Фото Gismeteo

В Запорожье дождь будет только 17 ноября. Столбики термометров в этот день покажут 10 градусов.

Кстати, в Крыму вообще обещают аномальное тепло. Там воздух прогреется почти как летом – до +19 градусов. Похолодание посетит полуостров только с 24 ноября.