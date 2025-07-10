Ливни на Западе, жара на Востоке: синоптики объяснили, почему в Украине настолько контрастная погода

Погода в Украине продолжает поражать своей контрастностью. В частности, 10 июля, когда одна часть страны страдает от мощных ливней, другая – от жары.

Синоптики объясняют, что над Украиной взаимодействуют 2 большие атмосферные системы. Подробнее, почему так происходит, рассказали в Укргидрометцентре, передает 24 Канал.

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На Западе действует глубокий циклон

В Укргидрометцентре рассказали, что сейчас между Западом и Востоком сформировался четкий барический рубеж. Поэтому в стране сейчас царит совершенно разная погода.

Так, Запад находится под влиянием глубокого циклона, который принес снижение атмосферного давления, а также хорошо выраженную фронтальную систему – холодный и теплый фронты.

"Но главное – вместе с холодными воздушными потоками сюда поступает влажная – насыщенная воздушная масса из акватории Средиземного и Адриатического морей", – добавили синоптики.

Они отмечают, что этой влагой и объясняются мощные осадки.

Она попадает во фронтальную зону, где происходят активные восходящие движения воздуха. При этих условиях водяной пар стремительно конденсируется, образуя густую многоярусную облачность и сильные дожди,

– говорят в Укргидрометцентре.

Поэтому в некоторых областях Украины выпадает более 30 – 60 миллиметров осадков за несколько часов, а это критично для локальной гидрологической ситуации.

На Востоке и в Центре действует мощный устойчивый антициклон

Т️им временем в других областях, а именно восточных и центральных, царит мощный устойчивый антициклон.

Он удерживает область высокого атмосферного давления и является естественным "барьером", который блокирует продвижение фронтальной системы на Восток.

В этой части Украины воздушная масса тропического происхождения – она поступает с юго-востока.

Это обеспечивает сухую и горячую погоду.

Она (воздушная масса – 24 Канал) подавляет развитие облачности и вертикальные движения – отсюда и безоблачная жара,

– добавляют синоптики.

Почему осадки такие интенсивные на Западе и не перемещаются дальше

То, что в западных областях идут столь интенсивные осадки, которые не перемещаются на Восток, объясняется тем, что фронты "упираются" в восточный антициклон и останавливаются над Западом.

Это создает ситуацию квазистационарного фронта – когда система почти не движется, а увлажненный воздух продолжает поступать с юга. В результате имеем постоянную подпитку влагой, быстрый подъем воздуха вверх и перенасыщение атмосферы водяным паром – а это идеальные условия для ливней, гроз и даже локальных паводков,

– говорят в Укргидрометцентре.

Такая ситуация опасна и становится причиной аномально высоких осадков в западных областях и сухой и жаркой погоды в восточных.