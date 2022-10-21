Последняя в году: после похолодания в Украину вернется теплая неделя

После нескольких дней сильного ветра и похолодания в Украине снова потеплеет. Однако это уже будет последнее внушительное тепло в году. Дальше украинцев ожидает более холодная погода.

Потепление посетит западные области 22 октября, а на остальной территории Украины его обещают с 24 октября. Теплая погода будет до 29 октября.

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Каким будет последнее тепло в году

На Западе Украины температура воздуха прогреется до +18 градусов. Небо будет солнечным, иногда солнце будет прятаться за облаками. Однако несколько дней возможны дожди. В частности, осадки прогнозируют на 26 и 29 октября.

В Киеве тоже потеплеет, но не так сильно. Максимальная температура воздуха в столице прогреется до +17 градусов, но только один день – 29 октября. Во все остальные дни синоптики обещают +14…+16 градусов. Периодически возможен мелкий дождь.

Теплее всего традиционно будет на Юге Украины. Жители этого региона могут забыть о зонтиках, ведь всю неделю погода будет сухая. Столбики термометров покажут +18...+20 градусов. Добавим, что на Юге тепло задержится дольше, чем в других частях Украины. Похолодание синоптики обещают только с первых чисел ноября.

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Какая будет зима в Украине

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что эта зима в Украине будет теплее предыдущей. Сильные морозы возможны, но продлятся они недолго. Максимально столбики термометров могут опуститься до -25 градусов.