Почему Украину накрывают пылевые бури и смог: объяснение синоптика

Летом и в начале осени периодически разные регионы Украины накрывали пылевые бури. Связаны они с длительным влиянием антициклона.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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Почему образуются пылевые бури и смог

Вера Балабух отмечает, если говорить об антициклональной погоде, которая длится достаточно долгий период, то для нее характерны так называемые задерживающие слои. Температура воздуха с высотой снижается, но в антициклоне иногда она может не снижаться, а оставаться постоянной или даже повышаться. Таким образом все примеси, которые есть задерживаются в атмосфере, образуют смог.

Еще больше ситуация ухудшается в случае пожаров. Все эти остатки не могли никуда рассеяться, поэтому задерживались в атмосфере.

"Когда проходил даже небольшой дождь, все это выпадало. И мы становились свидетелями пятен, загрязнения, которое было на разных поверхностях", – говорит синоптик.

К слову, также Вера Балабух объяснила, почему сентябрь этого года был настолько теплым и фактически превратился в "летний" месяц. Синоптик говорит, что причиной этого является поступление субтропических масс на нашу территорию.