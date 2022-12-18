Значительное похолодание, сильные ветры и гололедица: какова погода 18 декабря

Погода в воскресенье, 18 декабря, почти по всей Украине будет морозной и без осадков. В центральных областях и на востоке и юге будет немного теплее.

В Украине идет значительное похолодание

В то же время, отметки, которые будут на градусниках 18 декабря, долго не задержатся. Уже с 21 декабря прогнозируют усиление похолодания, сообщает синоптики Наталья Диденко.

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По словам синоптикини, сегодня, 18 декабря, в Украине начнется похолодание:

днем в западных областях температура опустится от –3 до –7 градусов;

на севере будет 0-4 градуса мороза;

в центральных областях ожидается от 3 градусов тепла до 3 мороза;

на востоке и юге будет еще теплее – +3…+10 градусов.

Что касается осадков, то в воскресный день они маловероятны. Впрочем, Украину охватят сильнейшие ветры.

Там, куда раньше придет мороз, предусматривается сильный гололед! Очень осторожно!

– предупредила Диденко.

Она добавила, что в дальнейшем похолодание усилится - "Николая и вторник обещают морозы, но со среды тепла Атлантика будет снова побеждать".

Погода в городах Украины 18 декабря

Ужгород – -5...-3

Львов – -7...-5

Ивано-Франковск – -7...-5

Тернополь – -7...-5

Черновцы – -7...-5

Хмельницкий – -6...-4

Луцк – -8...-6

Ровно – -8...-6

Житомир – -8...-6

Винница – -3...-1

Одесса – 0...+2

Николаев – -1...+1

Херсон – +4...+6

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +2...+4

Сумы – -3...-1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +5...+7

Донецк – +10...+12

Луганск – +9...+11

Харьков – +2...+4

Киев – -4...-2

Прогноз погоды на 18 декабря / Фото Укргидрометцентра.