Значительное похолодание, сильные ветры и гололедица: какова погода 18 декабря
Источник:телеграмм Наталки Диденко
Погода в воскресенье, 18 декабря, почти по всей Украине будет морозной и без осадков. В центральных областях и на востоке и юге будет немного теплее.
В Украине идет значительное похолодание
В то же время, отметки, которые будут на градусниках 18 декабря, долго не задержатся. Уже с 21 декабря прогнозируют усиление похолодания, сообщает синоптики Наталья Диденко.
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По словам синоптикини, сегодня, 18 декабря, в Украине начнется похолодание:
- днем в западных областях температура опустится от –3 до –7 градусов;
- на севере будет 0-4 градуса мороза;
- в центральных областях ожидается от 3 градусов тепла до 3 мороза;
- на востоке и юге будет еще теплее – +3…+10 градусов.
Что касается осадков, то в воскресный день они маловероятны. Впрочем, Украину охватят сильнейшие ветры.
Там, куда раньше придет мороз, предусматривается сильный гололед! Очень осторожно!
– предупредила Диденко.
Она добавила, что в дальнейшем похолодание усилится - "Николая и вторник обещают морозы, но со среды тепла Атлантика будет снова побеждать".
Погода в городах Украины 18 декабря
- Ужгород – -5...-3
- Львов – -7...-5
- Ивано-Франковск – -7...-5
- Тернополь – -7...-5
- Черновцы – -7...-5
- Хмельницкий – -6...-4
- Луцк – -8...-6
- Ровно – -8...-6
- Житомир – -8...-6
- Винница – -3...-1
- Одесса – 0...+2
- Николаев – -1...+1
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +7…+9
- Кропивницкий – +5...+7
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – -3...-1
- Полтава – -1...+1
- Днепр – +1...+3
- Запорожье – +5...+7
- Донецк – +10...+12
- Луганск – +9...+11
- Харьков – +2...+4
- Киев – -4...-2