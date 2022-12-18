Значительное похолодание, сильные ветры и гололедица: какова погода 18 декабря

18 декабря 2022, 08:03
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Источник:

телеграмм Наталки Диденко

Погода в воскресенье, 18 декабря, почти по всей Украине будет морозной и без осадков. В центральных областях и на востоке и юге будет немного теплее.

 

В Украине идет значительное похолодание

В то же время, отметки, которые будут на градусниках 18 декабря, долго не задержатся. Уже с 21 декабря прогнозируют усиление похолодания, сообщает синоптики Наталья Диденко.

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По словам синоптикини, сегодня, 18 декабря, в Украине начнется похолодание:

  • днем в западных областях температура опустится от –3 до –7 градусов;
  • на севере будет 0-4 градуса мороза;
  • в центральных областях ожидается от 3 градусов тепла до 3 мороза;
  • на востоке и юге будет еще теплее – +3…+10 градусов.

Что касается осадков, то в воскресный день они маловероятны. Впрочем, Украину охватят сильнейшие ветры.

Там, куда раньше придет мороз, предусматривается сильный гололед! Очень осторожно!
– предупредила Диденко.

Она добавила, что в дальнейшем похолодание усилится - "Николая и вторник обещают морозы, но со среды тепла Атлантика будет снова побеждать".

Погода в городах Украины 18 декабря

  • Ужгород – -5...-3
  • Львов – -7...-5
  • Ивано-Франковск – -7...-5
  • Тернополь – -7...-5
  • Черновцы – -7...-5
  • Хмельницкий – -6...-4
  • Луцк – -8...-6
  • Ровно – -8...-6
  • Житомир – -8...-6
  • Винница – -3...-1
  • Одесса – 0...+2
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +7…+9
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +10...+12
  • Луганск – +9...+11
  • Харьков – +2...+4
  • Киев – -4...-2

Прогноз погоды на 18 декабря / Фото Укргидрометцентра.

Автор: Марта Касіянчук