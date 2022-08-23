Синоптик предупредил украинцев о ливнях и сильном ветре: где и когда испортится погода

Погода в Украине снова испортится. К концу августа во многих областях разразится гроза. Также синоптики предупреждают о граде и шквальном ветре.

Погода к концу лета будет в Украине влажной. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Какая будет погода в Украине до конца лета

По словам синоптика, взаимодействие между антициклонами над Волго-Вятскими районами и Южным Уралом, а также областью пониженного атмосферного давления над Азово-Черноморским регионом, Балканами и Кавказом приведет к распространению в Украине воздуха субтропического происхождения. Будет идти он из Среднеазиатских районов.

Изменения будут выражаться в увеличении содержания влаги и неустойчивости. В ближайшие дни практически по всей территории страны ожидается дождливая и облачная погода. Местами осадки будут сопровождаться грозами, выпадением града и шквалистым усилением ветра до 15 – 20 метров в секунду,

– рассказал Кибальчич.

Температура воздуха в большинстве областей будет в пределах климатической нормы, однако местами столбики термометров будут подниматься на 2 – 4 градуса выше нормы.

Однако в последние дни августа воздушная масса станет более сухой, а облачность уменьшится. Поэтому температура воздуха вырастет до +30...+35 градусов. Но, по словам синоптика, о рекордной или аномальной жаре не говорится.

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В каких областях наблюдается дефицит осадков

В большинстве областей Украины увлажнение почвы достаточное, а местами даже чрезмерное. Однако в отдельных районах Юга Украины наблюдается значительный дефицит осадков и почвенная засуха. В то же время дождей в ближайшее время там не прогнозируют.