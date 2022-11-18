Холодный циклон посетит Украину 18 ноября. Он принесет сильный снег, а в некоторых областях – дождь с градом.
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В Украине выпадет еще больше снега
По словам народного синоптика Станислава Щедрина, снег задержится и на выходных. 19 ноября в Украине будут мощные снегопады и метели.
20 ноября местами еще и возможна гололедица. Даже зимой не часто выпадает столько снега, как может намести в ближайший день,
– рассказал Щедрин.
Кстати, синоптик Наталья Диденко также предупредила, что в субботу, 19 ноября, в Украине снова выпадет снег. В то же время, жителям Востока и Юга не повезет, ведь там обещают дожди и сильный ветер.
Первый снег в Украине: последние новости
- 17 ноября власти Киева призвали людей быть осторожными из-за ухудшения погодных условий. Коммунальщики активно обрабатывали дороги, мосты и тротуары противогололедными реагентами, однако из-за сильного ветра и мокрого снега в столице сильно усложнилось движение. Водителей даже призывали пользоваться общественным транспортом, а не собственными автомобилями.
- Укргидрометцентр предупреждал, что 19-20 ноября температура воздуха в Украине упадет еще ниже. В частности, столбики термометров покажут -10...-8 градусов.
- Нынешние снега и морозы в Украине – еще не окончательное зимнее похолодание. По словам Натальи Диденко, с 22 ноября температура воздуха поднимется.