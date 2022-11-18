Холодный циклон посетит Украину 18 ноября. Он принесет сильный снег, а в некоторых областях – дождь с градом.

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В Украине выпадет еще больше снега

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, снег задержится и на выходных. 19 ноября в Украине будут мощные снегопады и метели.

20 ноября местами еще и возможна гололедица. Даже зимой не часто выпадает столько снега, как может намести в ближайший день,

– рассказал Щедрин.

Кстати, синоптик Наталья Диденко также предупредила, что в субботу, 19 ноября, в Украине снова выпадет снег. В то же время, жителям Востока и Юга не повезет, ведь там обещают дожди и сильный ветер.

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