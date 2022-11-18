Холодний циклон завітає в Україну 18 листопада. Він принесе сильний сніг, а в деякі області – дощ з градом.
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В Україні випаде ще більше снігу
За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, сніг затримається і на вихідні. 19 листопада в Україні будуть потужні снігопади й хуртовини.
20 листопада місцями ще й можлива ожеледиця. Навіть взимку не часто випадає стільки снігу, як може намести в найближчий день,
– розповів Щедрін.
До речі, синоптикиня Наталка Діденко також попередила, що в суботу, 19 листопада, в Україні знову випаде сніг. Водночас мешканцям Сходу та Півдня не пощастить, адже там обіцяють дощі і сильний вітер.
Перший сніг в Україні: останні новини
- 17 листопада влада Києва закликала людей бути обережними через погіршення погодних умов. Комунальники активно обробляли дороги, мости й тротуари протиожеледними реагентами, однак через сильний вітер та мокрий сніг у столиці сильно ускладнився рух. Водіїв навіть закликали користуватися громадським транспортом, а не власними автомобілями.
- Укргідрометцентр попереджав, що 19 – 20 листопада температура повітря в Україні впаде ще нижче. Зокрема, стовпчики термометрів покажуть -10...-8 градусів.
- Теперішні сніги й морози в Україні ще не остаточне зимове похолодання. За словами Наталки Діденко, з 22 листопада температура повітря підійметься.