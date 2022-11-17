Щоправда, це потепління буде незначне. Воно відповідатиме показникам останніх днів осені.

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Коли в Україні потепліє

Таке-сяке потепління накриє Україну з початку наступного тижня, 22 листопада.

До речі, синоптикиня Наталка Діденко закликала українців не лякатися холодної погоди, адже це нормальна сезонна програма для нашого помірно-континентального клімату.

Яка буде погода в Україні у грудні

За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, у перший місяць зими в Україні буде багато снігу. У Києві він падатиме практично кожен день до кінця грудня. З 20-х чисел місяця вдарять сильні морози – температура повітря опуститься до -14 градусів вдень та -18 градусів уночі.

У західних областях на початку місяця снігу не буде, а 5 – 7 грудня обіцяють дощовий період. Затяжні сніги почнуться лише з 18 грудня, а після 22 грудня будуть сильні морози.

На Півдні України, традиційно, пануватиме тепліша погода. У першій декаді грудня температура повітря ще становитиме +6...+9 градусів, а небо буде ясним. Морози обіцяють ближче до кінця місяця. Зауважимо, що снігу буде дуже мало, більше – дощу.