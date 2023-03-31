Также 1 апреля в отличие от предыдущего дня по всей территории Украины синоптики ожидают облачное с прояснениями небо. Однако при этом в большинстве областей нашего государства пройдут небольшие дожди. Обойдут они местами только Черниговскую и Днепропетровскую области.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Днем на Западе Украины 1 апреля ожидается комфортная температура от +10 до +14. При этом и ночью синоптики прогнозируют теплую погоду, при которой температура максимум опустится до +3.

Что касается Востока Украины, то там, в отличие от других областей, по сравнению с предыдущим днем температура воздуха наоборот опустится. Однако – несущественно, в пределах пары градусов. Ожидается, что днем там температура не будет опускаться ниже +5 и не будет подниматься выше +12.

На Севере и Юге украинцев днем ожидают от +11 до +14. Следует также отметить, что первый день апреля встретит украинцев порывами ветра от 7 до 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер.

Погода в крупнейших городах Украины

Киев – +12…+14

Ужгород – +12…+14

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12…+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +12…+14

Одесса – +12…+14

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – +11...+13

Полтава – +10...+12

Днепр – +9...+11

Запорожье – +9...+11

Донецк – +7...+9

Луганск – +4...+6

Харьков – +5...+7



Погода в Украине 1 апреля / Карта Укргидрометцентра