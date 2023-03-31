Также 1 апреля в отличие от предыдущего дня по всей территории Украины синоптики ожидают облачное с прояснениями небо. Однако при этом в большинстве областей нашего государства пройдут небольшие дожди. Обойдут они местами только Черниговскую и Днепропетровскую области.
Достойно внимания Будет ли еще в апреле снег, морозы до -15 и когда придет потепление: интервью с синоптиком Птухой
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Днем на Западе Украины 1 апреля ожидается комфортная температура от +10 до +14. При этом и ночью синоптики прогнозируют теплую погоду, при которой температура максимум опустится до +3.
Что касается Востока Украины, то там, в отличие от других областей, по сравнению с предыдущим днем температура воздуха наоборот опустится. Однако – несущественно, в пределах пары градусов. Ожидается, что днем там температура не будет опускаться ниже +5 и не будет подниматься выше +12.
На Севере и Юге украинцев днем ожидают от +11 до +14. Следует также отметить, что первый день апреля встретит украинцев порывами ветра от 7 до 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер.
Погода в крупнейших городах Украины
Киев – +12…+14
Ужгород – +12…+14
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12…+14
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +12…+14
Одесса – +12…+14
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – +11...+13
Полтава – +10...+12
Днепр – +9...+11
Запорожье – +9...+11
Донецк – +7...+9
Луганск – +4...+6
Харьков – +5...+7
Погода в Украине 1 апреля / Карта Укргидрометцентра