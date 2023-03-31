Також 1 квітня, на відміну від попереднього дня, по всій території України синоптики очікують хмарне з проясненнями небо. Однак при цьому у більшості областей нашої держави пройдуть невеликі дощі. Оминуть вони місцями лише Чернігівську та Дніпропетровську області.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Вдень на Заході України 1 квітня очікується комфортна температура в межах від +10 до +14. При цьому й вночі синоптики прогнозують доволі теплу погоду, при якій температура максимум опуститься до +3.
Щодо Сходу України, то там, на відміну від інших областей, у порівнянні з попереднім днем температура повітря навпаки опуститься. Однак – несуттєво, в межах пари градусів. Очікується, що вдень там температура не опускатиметься нижче +5 та не підійматиметься вище +12.
На Півночі та Півдні українців вдень очікують від +11 до +14. Варто також зазначити, що перший день квітня зустріне українців поривами вітру від 7 до 12 метрів за секунду, що характеризується як сильний вітер.
Погода в найбільших містах України
Київ – +12…+14
Ужгород – +12…+14
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +10...+12
Житомир – +10...+12
Вінниця – +12…+14
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +10...+12
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +4...+6
Харків – +5...+7
Погода в Україні 1 квітня / Карта Укргідрометцентру