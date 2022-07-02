Перемены погоды будут в противоположную сторону. На Западе станет холоднее, будет идти дождь, грозы.

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Предупреждение о граде и шквале

Синоптики также передают, что 2 июля в большинстве западных областей кроме гроз местами еще и выпадет град. Также возможны шквалы – 15 – 20 метров в секунду. Это уже І уровень опасности, желтый.

С 1 по 3 июля в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это не касается Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Закарпатской областей. Спокойными в этом плане также могут быть жители Черниговской, Кировоградской областей и Крыма.

Погода 2 июля в других регионах

В целом, суббота в Украине будет очень жаркой. В большинстве регионов будет светить солнце, без осадков. На Западе прогнозировали дожди. Это касается Львовской, Тернопольской, Ровненской, Волынской областей. Будет идти дождь еще на Ивано-Франковщине, Закарпатье и Буковине.

Наибольшую жару нужно ждать на Закарпатье – здесь столбики термометров поднимутся до +31...+33. Почти такие же показатели во всех западных областях, воздух прогреется до +30...+32. На Львовщине и Ивано-Франковщине – до +28...+30.

Менее жарко будет на Востоке нашей страны. В Киеве же в субботу не прогнозируют осадков. Ветер – северо-восточный – 5 – 10 метров в секунду. Температура – +27…+29.

Прогноз на все выходные

Передавали, что на всей территории страны днем на выходных будет жаркая погода – +27…+30 °С. В среднем на градус жарче ожидается в Одесской, Николаевской и Черкасской областях.

Жара немного спадет на ночь. В западных регионах, например, термометры покажут +16…+19 °С, в Центре и на Юге – +14…+16 °С, на Севере и в восточных регионах – +11…+15 °С.

В понедельник, 4 июля, дожди и грозы ожидаются в южных областях Украины, кроме Херсонской. Также будет идти дождь в Центре, на Севере и Востоке, за исключением Луганской области.

Термометры при этом покажут до +31...+32°С днем и +17...+20°С ночью. В западных областях погода в начале недели будет жаркой и сухой – до +29…+31 °С днем и +17…+19 °С ночью.

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