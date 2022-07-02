Зміни погоди будуть в протилежну сторону. На Заході похолоднішає, буде падати дощ, грози.

Читайте також 2 липня – день апостола Юди-Тадея: іменини, пам'ятні дати та прикмети

Попередження про град та шквали

Синоптики також передають, що 2 липня в більшості західних областей, крім гроз, місцями ще й випаде град. Також можливі шквали – 15 – 20 метрів за секунду. Це вже І рівень небезпечності, жовтий.

З 1 по третє липня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це не стосується Київської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Закарпатської областей. Спокійними в цьому плані можуть бути також мешканці Чернігівської, Кіровоградської областей та Криму.

Погода 2 липня в інших регіонах

Загалом субота в Україні буде дуже спекотною. В більшості регіонів світитиме сонце, без опадів. На Заході також прогнозували дощі. Це стосується Львівської, Тернопільської, Рівненської, Волинської областей. падатиме дощ ще на Івано-Франківщині, Закарпатті і Буковині.

Найбільшу спеку треба чекати на Закарпатті – тут стовпчики термометрів піднімуться до +31...+33. Майже такі самі показники у всіх західних областях, повітря прогріється до +30...+32. На Львівщині та Івано-Франківщині – до +28...+30.

Найменш спекотно буде на Сході нашої країни. У Києві в суботу ж не прогнозують опадів. Вітер – північно-східний – 5 – 10 метрів на секунду. Температура – +27...+29.

Прогноз на всі вихідні

Передавали, що на всій території країни вдень у вихідні буде спекотна погода – +27…+30 °С. У середньому на градус спекотніше очікується в Одеській, Миколаївській та Черкаській областях.

Спека трохи спаде на ніч. У західних регіонах, наприклад, термометри покажуть +16…+19 °С, у Центрі та на Півдні – +14…+16 °С, на Півночі та у східних регіонах – +11…+15 °С.

А от в понеділок, 4 червня, дощі та грози очікуються у південних областях України, крім Херсонської. Також падатимек дощ у Центрі, на Півночі та Сході, за винятком Луганської області.

Термометри при цьому покажуть до +31...+32 °С вдень і +17...+20 °С вночі. У західних областях погода на початку тижня буде спекотною та сухою – до +29…+31 °С вдень та +17…+19 °С вночі.

Вас може зацікавити, як синоптики складають прогнози: дивіться відео