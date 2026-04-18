Сильные дожди и заморозки накроют Украину: где и когда испортится погода

Погода в Украине в ближайшие дни будет неустойчивой и будет сопровождаться осадками, местами они будут интенсивными. В ночное время в некоторых областях возможны понижения до заморозков.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Как испортится погода в Украине?

Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что в период с 19 по 20 апреля в Украине еще будет преобладать сухая погода, однако 19 апреля дожди возможны на востоке и юго-востоке, 20 апреля осадки перейдут на Правобережье.

Впрочем, уже 21 апреля умеренные дожди охватят большую часть Украины, но в центральных и восточных областях местами дожди будут сильными. В то же время предупреждений о сильном ветре синоптики пока не приводят.

Температура воздуха ночью будет от 1 до 9 градусов тепла, но по стране на поверхности почвы возможны заморозки, исключением станет юг. С 20 по 21 апреля на северо-востоке снижение до 0...-3 градусов будут и в воздухе.

В дневные часы температура воздуха будет колебаться от 5 до 14 градусов тепла.

В каких именно областях будут заморозки?

Согласно предупреждению, ночью 19 апреля в северных областях, а 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей, за исключением Винницкой, ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0...-3 градусов.

Там объявлен желтый уровень опасности. В Черниговской, Сумской области, Харьковской и Полтавской области такие снижения будут и в воздухе, поэтому в этих регионах объявили оранжевый уровень опасности.

Также заметим, что прежде всего заморозки опасны для растений, поскольку уже начался период вегетации. Низкие температуры повреждают цветы и завязь, из-за чего можно потерять значительную часть урожая.

Будут ли резкие изменения погоды?