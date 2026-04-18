Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Аномальна спека чи холод: яким буде літо 2026 в Україні

Як зіпсується погода в Україні?

Фахівці Укргідрометцентру повідомили, що в період з 19 по 20 квітня в Україні ще переважатиме суха погода, проте 19 квітня дощі можливі на сході та південному сході, 20 квітня опади перейдуть на Правобережжя.

Утім, уже 21 квітня помірні дощі охоплять більшу частину України, але у центральних та східних областях місцями дощі будуть сильними. Водночас попереджень про сильний вітер синоптики наразі не наводять.

Температура повітря уночі буде від 1 до 9 градусів тепла, але по країні на поверхні ґрунту можливі заморозки, винятком стане південь. З 20 по 21 квітня на північному сході зниження до 0...-3 градусів будуть і в повітрі.

У денні години температура повітря коливатиметься від 5 до 14 градусів тепла.

У яких саме областях будуть заморозки?

Згідно з попередженням, уночі 19 квітня в північних областях, а 20 квітня у північних, східних і більшості центральних областей, за винятком Вінницької, очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0...-3 градусів.

Там оголошено жовтий рівень небезпечності. У Чернігівській, Сумській області, Харківській та Полтавській області такі зниження будуть і в повітрі, тому у цих регіонах оголосили помаранчевий рівень небезпечності.

Також зауважимо, що насамперед заморозки є небезпечними для рослин, оскільки вже розпочався період вегетації. Низькі температури пошкоджують квіти й зав'язь, через що можна втратити значну частину врожаю.

Чи будуть різкі зміни погоди?