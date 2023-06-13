Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. После продолжительных дождей и похолодания, столбики термометров будут постепенно подниматься, а погода – станет снова летней.

К теме Как долго в июне еще дожди: когда прекратятся осадки

Какая будет погода 14 июня

В среду, 14 июня, в Украину вернется летняя погода, хотя кратковременные дожди будут проходить в некоторых регионах. В частности, в западных, Винницкой, Одесской областях и юго-восточной части кратковременные дожди, днем – иногда с грозами. На остальных территориях, на Севере и Центре осадки не ожидаются – лишь переменная облачность.

Дожди продлятся недолго, а вот температура воздуха после похолодания начнет расти. Теплее всего днем будет в южных и Черкасской областях, где столбики термометров поднимутся до отметки 26 градусов. Прохладно будет ночью на Западе, где температура опустится до +10…+12 градусов.

В Киеве, 14 июня, было сухо и без осадков. Температура ночью будет колебаться на уровне +12…+14 градусов, а днем потеплеет до +22…+24. Ветер также будет северо-восточный, до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в областных центрах

Киев – +22...+24;

Ужгород – +21...+23;

Львов – +20...+22;

Ивано-Франковск – +20...+22;

Тернополь – +20...+22;

Черновцы – +20...+22;

Хмельницкий – +21...+23;

Луцк – +20...+22;

Ровно – +20…+22;

Житомир – +21...+23;

Винница – +22...+24;

Одесса – +23...+25;

Николаев – +23...+25;

Херсон – +23...+25;

Симферополь – +21...+23;

Черкассы – +23…+25;

Чернигов – +21...+23;

Суммы – +21...+23;

Полтава – +21...+23;

Днепр – +21...+23;

Запорожье – +21...+23;

Донецк – +20...+22;

Луганск – +19...+21;

Харьков – +21...+23.



Погода в Украине 14 июня / Укргидрометцентр

Обратите внимание! 14 июня сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности в Ровенской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Одесской, Николаевской и Черновицкой областях.