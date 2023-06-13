Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. После продолжительных дождей и похолодания, столбики термометров будут постепенно подниматься, а погода – станет снова летней.

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Какая будет погода 14 июня

В среду, 14 июня, в Украину вернется летняя погода, хотя кратковременные дожди будут проходить в некоторых регионах. В частности, в западных, Винницкой, Одесской областях и юго-восточной части кратковременные дожди, днем – иногда с грозами. На остальных территориях, на Севере и Центре осадки не ожидаются – лишь переменная облачность.

Дожди продлятся недолго, а вот температура воздуха после похолодания начнет расти. Теплее всего днем будет в южных и Черкасской областях, где столбики термометров поднимутся до отметки 26 градусов. Прохладно будет ночью на Западе, где температура опустится до +10…+12 градусов.

В Киеве, 14 июня, было сухо и без осадков. Температура ночью будет колебаться на уровне +12…+14 градусов, а днем потеплеет до +22…+24. Ветер также будет северо-восточный, до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в областных центрах

  • Киев – +22...+24;
  • Ужгород – +21...+23;
  • Львов – +20...+22;
  • Ивано-Франковск – +20...+22;
  • Тернополь – +20...+22;
  • Черновцы – +20...+22;
  • Хмельницкий – +21...+23;
  • Луцк – +20...+22;
  • Ровно – +20…+22;
  • Житомир – +21...+23;
  • Винница – +22...+24;
  • Одесса – +23...+25;
  • Николаев – +23...+25;
  • Херсон – +23...+25;
  • Симферополь – +21...+23;
  • Черкассы – +23…+25;
  • Чернигов – +21...+23;
  • Суммы – +21...+23;
  • Полтава – +21...+23;
  • Днепр – +21...+23;
  • Запорожье – +21...+23;
  • Донецк – +20...+22;
  • Луганск – +19...+21;
  • Харьков – +21...+23.


Погода в Украине 14 июня / Укргидрометцентр