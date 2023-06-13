Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Після тривалих дощів та похолодання, стовпчики термометрів поступово підійматимуться, а погода – стане знову літньою.

До теми Як довго у червні ще будуть дощі: коли припиняться опади

Якою буде погода 14 червня

У середу, 14 червня, в Україну повернеться літня погода, хоча короткочасні дощі ще йтимуть у деяких регіонах. Зокрема, у західних, Вінницькій, Одеській областях та у південно-східній частині короткочасні дощі, вдень – подекуди з грозами. На решті територій, на Півночі та Центрі опади не очікуються – лише мінлива хмарність.

Дощі триватимуть недовго, а ось температура повітря після похолодання почне рости. Найтепліше вдень буде у південних та Черкаській областях, де стовпчики термометрів підіймуться до відмітки 26 градусів. Прохолодно буде уночі на Заході, де температура опуститься до +10...+12 градусів.

У Києві, 14 червня, будо сухо й без опадів. Температура вночі коливатиметься на рівні +12…+14 градусів, а вдень потепліє до +22...+24. Вітер також буде північно-східний, до 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в обласних центрах

  • Київ – +22...+24;
  • Ужгород – +21...+23;
  • Львів – +20...+22;
  • Івано-Франківськ – +20...+22;
  • Тернопіль – +20...+22;
  • Чернівці – +20...+22;
  • Хмельницький – +21...+23;
  • Луцьк – +20...+22;
  • Рівне – +20...+22;
  • Житомир – +21...+23;
  • Вінниця – +22...+24;
  • Одеса – +23...+25;
  • Миколаїв – +23...+25;
  • Херсон – +23...+25;
  • Сімферополь – +21...+23;
  • Черкаси – +23...+25;
  • Чернігів – +21...+23;
  • Суми – +21...+23;
  • Полтава – +21...+23;
  • Дніпро – +21...+23;
  • Запоріжжя – +21...+23;
  • Донецьк – +20...+22;
  • Луганськ – +19...+21;
  • Харків – +21...+23.


Погода в Україні 14 червня / Укргідрометцентр