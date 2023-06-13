Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Після тривалих дощів та похолодання, стовпчики термометрів поступово підійматимуться, а погода – стане знову літньою.
До теми Як довго у червні ще будуть дощі: коли припиняться опади
Якою буде погода 14 червня
У середу, 14 червня, в Україну повернеться літня погода, хоча короткочасні дощі ще йтимуть у деяких регіонах. Зокрема, у західних, Вінницькій, Одеській областях та у південно-східній частині короткочасні дощі, вдень – подекуди з грозами. На решті територій, на Півночі та Центрі опади не очікуються – лише мінлива хмарність.
Дощі триватимуть недовго, а ось температура повітря після похолодання почне рости. Найтепліше вдень буде у південних та Черкаській областях, де стовпчики термометрів підіймуться до відмітки 26 градусів. Прохолодно буде уночі на Заході, де температура опуститься до +10...+12 градусів.
У Києві, 14 червня, будо сухо й без опадів. Температура вночі коливатиметься на рівні +12…+14 градусів, а вдень потепліє до +22...+24. Вітер також буде північно-східний, до 5 – 10 метрів на секунду.
Прогноз погоди в обласних центрах
- Київ – +22...+24;
- Ужгород – +21...+23;
- Львів – +20...+22;
- Івано-Франківськ – +20...+22;
- Тернопіль – +20...+22;
- Чернівці – +20...+22;
- Хмельницький – +21...+23;
- Луцьк – +20...+22;
- Рівне – +20...+22;
- Житомир – +21...+23;
- Вінниця – +22...+24;
- Одеса – +23...+25;
- Миколаїв – +23...+25;
- Херсон – +23...+25;
- Сімферополь – +21...+23;
- Черкаси – +23...+25;
- Чернігів – +21...+23;
- Суми – +21...+23;
- Полтава – +21...+23;
- Дніпро – +21...+23;
- Запоріжжя – +21...+23;
- Донецьк – +20...+22;
- Луганськ – +19...+21;
- Харків – +21...+23.
Погода в Україні 14 червня / Укргідрометцентр