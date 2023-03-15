Несмотря на то, что половина марта прошла, украинцы до сих пор не почувствовали весну. Синоптики предупреждают, что в большинстве регионов будет неблагоприятная погода.

Достойно внимания Выше нормы на 5 – 10 градусов: в Украине прогнозируют аномальное тепло

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В западной части Украины следует ожидать мокрый снег и его налипание. Кроме того, сильные дожди прогнозируют в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На остальной территории без существенных осадков, лишь днем в северных областях небольшой дождь. Жителей западных областей также предупреждают об гололедице на дорогах. В то же время в большинстве южных и центральных областей появится туман.

Ветер будет господствовать преимущественно северо-западный 7-12 метров в секунду. Средняя температура в Украине будет составлять ночью 0-5 градусов тепла, днем – 8-13 градусов тепла. В северных, западных и Винницких областях воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.

Прогноз от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась своим прогнозом на 16 марта. По ее словам, в этот день в Украине ожидается переменная погода.

В западных, северных и большинстве центральных областей в течение дня предполагается всего 3-8 градусов тепла. На востоке Украины, в южной части местами в центре еще теплее – 8-14 градусов тепла.

Деятельность атмосферных фронтов обусловит влажную погоду по всей Украине. Синоптика не предупреждает о небольших дождях, возможно с мокрым снегом.

Диденко прогнозирует непродолжительные осадки, с перерывами и прояснениями.

Погода в городах

Киев – +5...+7

Ужгород – +6...+8

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +7...+9

Сумы – +7...+9

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +10...+12

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +8...+10

Погода в Украине 16 марта / Фото Укргидрометцентр