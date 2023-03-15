Попри те, що половина березня вже минула, українці досі не відчули весну. Синоптики попереджають, що у більшості регіонах буде несприятлива погода.
Варте уваги Вище за норму на 5 – 10 градусів: в Україні прогнозують аномальне тепло
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
У західній частині України слід очікувати мокрий сніг та подекуди його налипання. Крім того, рясні дощі прогнозують у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
На решті території – без істотних опадів, лише вдень у північних областях невеликий дощ. Жителів західних областей також попереджають про ожеледицю на дорогах. Водночас у більшості південних та центральних областей з'явиться туман.
Вітер пануватиме переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Середня температура по Україні складатиме вночі 0-5 градусів тепла, вдень – 8-13 градусів тепла. Натомість у північних, західних та Вінницькій областях повітря прогріється до 4-9 градусів тепла.
Прогноз від Наталки Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась своїм прогнозом на 16 березня. За її словами, у цей день в Україні очікується мінлива погода.
У західних, північних та більшості центральних областей протягом дня передбачається лише 3-8 градусів тепла. На сході України, у південній частині, місцями у центрі ще тепліше – 8-14 градусів тепла.
Діяльність атмосферних фронтів зумовить вологу погоду в усій Україні. Синоптикиня попереджає про невеликі дощі, можливо з мокрим снігом.
Діденко прогнозу нетривалі опади, з перервами та проясненнями.
Погода у містах
- Київ – +5...+7
- Ужгород – +6...+8
- Львів – +5...+7
- Івано-Франківськ – +5...+7
- Тернопіль – +6...+8
- Чернівці – +6...+8
- Хмельницький – +6...+8
- Луцьк – +5...+7
- Рівне – +5...+7
- Житомир – +5...+7
- Вінниця – +6...+8
- Одеса – +9...+11
- Миколаїв – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Сімферополь – +11...+13
- Кропивницький – +10...+12
- Черкаси – +6...+8
- Чернігів – +7...+9
- Суми – +7...+9
- Полтава – +9...+11
- Дніпро – +10...+12
- Запоріжжя – +10...+12
- Донецьк – +10...+12
- Луганськ – +10...+12
- Харків – +8...+10
Погода в Україні 16 березня / Фото Укргідрометцентр