В этом году весна пришла вовремя. По прогнозам синоптиков, в следующие дни погода будет значительно теплее.

Интересно Почти во всех областях Украины в марте ожидается снег: синоптики назвали дату

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

2 марта будет облачно с прояснениями, осадков не ожидают. Ветер будет царить северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 6 градусов мороза, в Карпатах – до 10 градусов мороза. Днем воздух прогреется от 1 до 6 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье – 5-10 градусов тепла.

Что прогнозирует Наталья Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась прогнозом на 2 марта. Она говорит, что в этот день в Украине осадков не ожидается, но будет облачно.

Ночью предполагается 2-7 градусов мороза, днем – 2-7 градусов тепла, в Закарпатье и на крайнем юге Украины температура будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла.

В то же время в Киеве будет преобладать сухая погода. Ночью будет морозно – до -4 градусов, днем – +4+6 градусов.

Погода в городах

Киев – +3...+5

Ужгород – +7...+9

Львов – +3..+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3..+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +3..+5

Луцк – +3..+5

Ровно – +3..+5

Житомир – +3..+5

Винница – +3..+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +4...+6

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Погода в Украине 2 марта / Фото Укргидрометцентр